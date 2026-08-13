МАЛЬ ЭМИЛЬ

МАЛЬ ЭМИЛЬ - французский ис­то­рик искусства, член Ака­де­мии над­пи­сей и изящ­ной сло­вес­но­сти (1918 год), Французской ака­де­мии (1927 год).

По­сле обу­че­ния в Выс­шей нор­маль­ной шко­ле в Па­ри­же (окон­чил в 1886 году) пре­по­да­вал ри­то­ри­ку в Сент-Эть­е­не, за­тем в университете Ту­лу­зы.

Опуб­ли­ко­вав ста­тью об ико­но­гра­фии Сво­бод­ных ис­кусств (1891 год), Маль в 1892 году на­чал пре­по­да­ва­ние ис­то­рии искусства. Круп­ней­ший ис­сле­до­ва­тель французского средневекового искусства и ар­хи­тек­ту­ры. В 1898 году вы­шло в свет про­грамм­ное со­чи­не­ние Маля «Ре­ли­ги­оз­ное ис­кус­ст­во XIII ве­ка во Фран­ции» («L’Art religieux du XIIIe siècle en France», русский перевод 2009 год), за ко­то­рое ему бы­ла при­су­ж­де­на док­тор­ская сте­пень (1899 год). С 1906 года пре­по­да­вал ис­то­рию хри­сти­ан­ско­го искусства в Сор­бон­не, с 1912 года воз­глав­лял там ка­фед­ру ис­то­рии ис­кусств.

Вы­сту­пая при­вер­жен­цем ико­но­гра­фического ме­то­да, Маль изу­чал ре­лигиозное и сим­во­лическое со­дер­жа­ние средневекового искусства. На ма­те­риа­ле круп­ней­ших го­тических со­бо­ров Фран­ции он сфор­му­ли­ро­вал те­зис о том, что го­тический со­бор яв­ля­ет­ся «ви­зу­аль­ной эн­цик­ло­пе­ди­ей», чи­тае­мой ве­рую­щи­ми, то есть об­шир­ной и упо­ря­до­чен­ной сис­те­мой об­ра­зов, рас­кры­ваю­щей­ся как в един­ст­ве це­ло­го, так и во мно­же­ст­ве со­став­ляю­щих его де­та­лей (ис­сле­до­ва­ния о со­бо­ре Нотр-Дам в Шар­тре, 1948 год; о со­бо­ре в Аль­би, 1950 год). Опуб­ли­ко­вал так­же ра­бо­ты о средневековых французских ча­со­сло­вах; ру­ко­во­дил ра­бо­той над «Ис­то­ри­ей ис­кус­ст­ва» (т. 1-2, 1950 год).

В 1923-1937 годы воз­глав­лял Французскую шко­лу в Ри­ме.

Стар­ший офи­цер ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на .

Сочинения:

L’Art religieux de la fin du moyen âge en France. P., 1908;

L’Art allemand et l’art fran­çais du Moyen Âge. [P.], 1917;

L’Art re­li­gieux du XIIe siècle en France. P., 1922;

Arts et ar­tistes du Moyen Âge. P., 1927;

L’Art re­li­gieux après le Concile de Trente. P., 1932;

Rome et ses vieilles églises. [P.], 1943;

Souvenirs et correspondance de jeunesse. Nonette, 2001.