МАЛЬ ЭМИЛЬ
МАЛЬ ЭМИЛЬ - французский историк искусства, член Академии надписей и изящной словесности (1918 год), Французской академии (1927 год).
После обучения в Высшей нормальной школе в Париже (окончил в 1886 году) преподавал риторику в Сент-Этьене, затем в университете Тулузы.
Опубликовав статью об иконографии Свободных искусств (1891 год), Маль в 1892 году начал преподавание истории искусства. Крупнейший исследователь французского средневекового искусства и архитектуры. В 1898 году вышло в свет программное сочинение Маля «Религиозное искусство XIII века во Франции» («L’Art religieux du XIIIe siècle en France», русский перевод 2009 год), за которое ему была присуждена докторская степень (1899 год). С 1906 года преподавал историю христианского искусства в Сорбонне, с 1912 года возглавлял там кафедру истории искусств.
Выступая приверженцем иконографического метода, Маль изучал религиозное и символическое содержание средневекового искусства. На материале крупнейших готических соборов Франции он сформулировал тезис о том, что готический собор является «визуальной энциклопедией», читаемой верующими, то есть обширной и упорядоченной системой образов, раскрывающейся как в единстве целого, так и во множестве составляющих его деталей (исследования о соборе Нотр-Дам в Шартре, 1948 год; о соборе в Альби, 1950 год). Опубликовал также работы о средневековых французских часословах; руководил работой над «Историей искусства» (т. 1-2, 1950 год).
В 1923-1937 годы возглавлял Французскую школу в Риме.
Старший офицер ордена Почётного легиона.
Сочинения:
L’Art religieux de la fin du moyen âge en France. P., 1908;
L’Art allemand et l’art français du Moyen Âge. [P.], 1917;
L’Art religieux du XIIe siècle en France. P., 1922;
Arts et artistes du Moyen Âge. P., 1927;
L’Art religieux après le Concile de Trente. P., 1932;
Rome et ses vieilles églises. [P.], 1943;
Souvenirs et correspondance de jeunesse. Nonette, 2001.