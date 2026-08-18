МАКУШИНО
МАКУШИНО - город в России, на востоке Курганской области, центр Макушинского района.
Население 9,5 тысяч человек (2010 год).
Расположен в западной части Ишимской равнины.
Железнодорожная станция на Транссибирской магистрали. Через Макушино проходит автодорога Челябинск - Новосибирск.
Основан в 1797 году крестьянином Ф.Т. Махнёвым как село в связи с освоением в последней трети XVIII века сельскохозяйственных земель в юго-западной части Сибири. В 1896 году через него прошла Транссибирская магистраль. В начале XX века Макушино - одно из крупнейших торговых сёл Курганского уезда Тобольской губернии, центр ярмарочной торговли (ежегодно проводилось 2 ярмарки). Районный центр Уральской области (1924-1934 годы), Челябинской области (1934-1943 годы), Курганской области (1943-1963 годы, с 1964 года). С 1944 года рабочий посёлок, с 1963 года город.
Краеведческий музей.
Центр сельскохозяйственного района (выращивают гречиху, зерновые и кормовые культуры; разводят крупный рогатый скот, свиней, домашнюю птицу, овец); здесь расположены управления крупнейших аграрных предприятий района («Макушинское», «Родина», «Сокол», «Коноваловское»). Ремонтно-механический завод («Агромашзавод Макушинский»). Маслозавод. Элеватор. Лесхоз.