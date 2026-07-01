МАКУШИН ПЁТР ИВАНОВИЧ

Начало пути

Петр Иванович родился 31 мая 1844 г. в с. Путино (Пермская губ.). Образование получил на дому. В четырнадцатилетнем возрасте стал слушателем Пермской семинарии. С 1863 г. – студент Санкт-Петербургской духовной академии.

С 1860-х гг. – в Алтайской духовной миссии. Перебрался на Алтай. Здесь он создал миссионерское училище для местных мальчиков – туземцев, которые приняли христианство. В 1867 г. М. открыл аналогичную школу для девочек. Стараниями М. организовывались чтения для взрослых.

Книжное дело

В 1868 г. недолго исполнял обязанности смотрителя Томского духовного училища. Однако М. больше привлекала книжная деятельность. В 1873 г. им был открыт первый на территории Сибири книжный магазин, получивший название «Михайлов и Макушин». Компания М. быстро развивалась и со временем превратилась в крупнейшую сибирскую организацию по торговле книгами. М. организовал филиал в Иркутске и 125 сельских книжных лавок по всей Томской губ.

В 1874 г. М. занялся изданием газеты «Томский справочный листок». С 1881 г. стала выходить «Сибирская газета». Организованная М. типография занималась напечатанием книг местных ученых экономического и культурного направления.

Общественная деятельность

С 1875 г. – гласный Томской думы. Глава исполнительной училищной комиссии. В 1882 г. стараниями М. было организовано «Общество попечения о начальном образовании в г. Томске». В это время он создал народную бесплатную библиотеку. Однако вскоре М. покинул это общество.

С 1889 г. М. инициировал создание музея прикладных знаний. В этот год М. удостоился золотой медали Императорского вольно-экономического общества за вклад в развитие народного образования Сибири.

Дальнейшая судьба

В 1901 г. М. организовал Общество содействия устройству бесплатных библиотек в Томской губернии. В 1905 г. в связи с «черносотенным» погромом был вынужден покинуть Томск и перебрался в с. Протопопово, но местные жители оказались его принять. Поэтому М. перебрался в таежную пасеку. Продолжил издательскую деятельность.

В 1912 г. М. выделил средства на строительство «Дома науки», который был передан Народному университету.

Решением А.В. Колчака в 1919 г. М. удостоился звания «Почетный гражданин Сибири». В этот же год М. начал сооружать «Дом искусств», выделив на эти цели денежные средства. Однако с приходом Советской власти капиталы М. были национализированы.

Дважды подвергался аресту, но каждый раз ввиду отсутствия состава преступления, отпускался. Продолжил книгоиздательскую деятельности и при новой власти.

Умер М. 4 июня 1926 г. в Томске.