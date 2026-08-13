МАКУШЕВ ВИКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

МАКУШЕВ ВИКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский ис­то­рик-сла­вист, член-корреспондент Пе­тербургской АН (1878 год).

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1860 год), в 1862-1865 годы сек­ре­тарь российского кон­суль­ст­ва в Дуб­ров­ни­ке , за­ни­мал­ся изу­че­ни­ем ис­то­рии Дуб­ров­ни­ка, по ре­зуль­та­там ис­сле­до­ва­ний опуб­ли­ко­вал «Очерк ди­пло­ма­тических сно­ше­ний Рос­сии с Дуб­ров­ниц­кой рес­пуб­ли­кой» (1865 год), ста­тьи о юго­сла­вян­ских зем­лях в газете «Голос» (1864 год), журнал «Рус­ский вест­ник» (1866 год), книгу «За­ду­най­ские и ад­риа­ти­че­ские сла­вя­не» (1867 год) и за­щи­тил ма­ги­стер­скую диссертацию «Ис­сле­до­ва­ния об ис­то­рических па­мят­ни­ках и бы­топи­са­те­лях Дуб­ров­ни­ка». В 1868-1871 годы ра­бо­тал в итальянских ар­хи­вах и биб­лио­те­ках. В 1871-1883 годы профессор Вар­шав­ско­го университета, был бли­зок к сла­вя­но­фи­лам.

Ав­тор ис­сле­до­ва­ний по ис­то­рии славянского на­се­ле­ния Ал­ба­нии («Ис­то­ри­че­ские изы­ска­ния о сла­вя­нах в Ал­ба­нии в сред­ние ве­ка», 1871 год), Ита­лии, Бол­га­рии («Бол­га­рия под ту­рец­ким вла­ды­че­ст­вом, пре­иму­ще­ст­вен­но в XV и XVI веках», 1872 год и другие ра­бо­ты) и Сер­бии («О про­нии в древ­ней Сер­бии», 1874 год).

Макушев за­ни­мал­ся так­же и другими про­бле­ма­ми сла­ви­сти­ки, в том числе ис­сле­до­ва­ни­ем «Сло­ва о пол­ку Иго­ре­ве». Часть вы­яв­лен­ных им до­ку­мен­тов из итальянских ар­хи­вов бы­ла опуб­ли­ко­ва­на в сборниках «Италь­ян­ские ар­хи­вы и хра­ня­щие­ся в них ма­те­риа­лы для сла­вян­ской ис­то­рии» (1871 год) и «Ис­то­ри­че­ские па­мят­ни­ки юж­ных сла­вян...» (ч. 1-2, 1874-1882 годы). В сво­их ра­бо­тах по ис­то­рии южных сла­вян, в ча­ст­но­сти бол­гар, от­стаи­вал идею о том, что турецкое за­вое­ва­ние име­ло для них по­ло­жи­тель­ное зна­че­ние вплоть до XVII века, ко­гда вслед­ст­вие по­сте­пен­но­го ос­лаб­ле­ния Ос­ман­ской им­пе­рии ухуд­ши­лось и по­ло­же­ние славянского на­се­ле­ния.