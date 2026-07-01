МАКСУТОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

МАКСУТОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ - князь , российский государственный дея­тель, контр-адмирал (1882 год).

Дед Д.Д. Мак­су­то­ва.

Окон­чил Морской ка­дет­ский кор­пус (1849 год). Слу­жил на Чер­но­мор­ском фло­те, с 1852 года - на кор­ве­те «Оли­ву­ца» на Ти­хом океане. Вско­ре по­сле на­ча­ла Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов ко­ман­ди­ро­ван в Пе­тро­пав­лов­ский порт (ны­не город Пе­тро­пав­ловск-Кам­чат­ский), в ию­не - сентябре 1854 года - по­мощ­ник ка­пи­та­на над Пе­тро­пав­лов­ским пор­том. При от­ра­же­нии на­па­де­ния бри­та­но-французской эс­кад­ры на го­род от­ли­чил­ся, ко­ман­дуя бе­ре­го­вой ба­та­ре­ей № 2 (на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни); его стар­ший брат А.П. Мак­су­тов ко­ман­до­вал ба­та­ре­ей № 3, был ра­нен и скон­чал­ся. В конце 1854 года лич­но пред­ста­вил императору Ни­ко­лаю I до­не­се­ние об ус­пе­хе Пе­тро­пав­лов­ска обо­ро­ны 1854 года.

В 1855-1856 годы исполняющий должность ка­пи­та­на над Ни­ко­ла­ев­ским по­стом (ны­не город Ни­ко­ла­евск-на-Аму­ре), вновь слу­жил на кор­ве­те «Оли­ву­ца» и при­был на нём в Крон­штадт (1857 год). Стар­ший офи­цер па­рус­но-па­ро­во­го ли­ней­но­го ко­раб­ля «Орёл» Балтийского фло­та (1857-1858 годы).

С 19(31) января 1859 года по­мощ­ник главного пра­ви­те­ля Рус­ской Аме­ри­ки. В 1861-1862 годы од­но­вре­мен­но ко­ман­до­вал ко­раб­ля­ми Рос­сий­ско-Аме­ри­кан­ской ком­па­нии - транс­пор­том «Кам­чат­ка» и па­ро­хо­дом «Ве­ли­кий князь Кон­стан­тин», на ко­то­ром со­вер­шил экс­пе­ди­цию в устье реки Сти­кин для про­вер­ки со­об­ще­ний о най­ден­ном на ре­ке зо­ло­те (май 1862 года). С декабря 1863 года исполняющий должность главного пра­ви­те­ля Русской Аме­ри­ки, в мае 1864 года всту­пил в долж­ность, в ко­то­рой ут­вер­ждён 1(13) января 1866 года. Про­дол­жил раз­ви­тие от­но­ше­ний с ин­дей­ским на­се­ле­ни­ем Аля­ски и рас­ши­ре­ние тор­гов­ли ме­хом, од­на­ко для эко­но­мии за­крыл 3 за­ку­поч­ные фак­то­рии. О про­да­же Русской Аме­ри­ки США уве­дом­лен российским пра­ви­тель­ст­вом толь­ко по за­клю­че­нии Ва­шинг­тон­ско­го до­го­во­ра 1867 года. В Но­во­ар­хан­гель­ске (ны­не Сит­ка, США) уча­ст­во­вал в пе­ре­да­че Аля­ски американским во­енным вла­стям [6(18 октября 1867 года]. До января 1869 года российский кон­сул в Сит­ке, ру­ко­во­дил ли­к­ви­да­ци­ей дел ком­па­нии и про­дал большую часть её иму­ще­ст­ва ком­па­нии «Hutchinson, Kohl and Co» в Сан-Фран­ци­ско, пе­ре­име­но­ван­ной в «Alaska Commercial Compa­ny».

По воз­вра­ще­нии в Рос­сию вновь за­чис­лен на флот, в 1871 году от­чис­лен «для служ­бы на ком­мер­че­ских су­дах» и стал пай­щи­ком тор­го­во­го до­ма «Гут­чин­сон, Ко­оль, князь Мак­су­тов и Ко», дей­ст­во­вав­ше­го на российском Даль­нем Вос­то­ке. За­тем член прав­ле­ния ком­па­ний, уча­ст­во­вав­ших в рас­ши­ре­нии Ма­ри­ин­ской вод­ной сис­те­мы. С 1873 года опять за­чис­лен на флот, член во­енно-морского су­да при Санкт-Пе­тербургском пор­те (до 1879 год). С 1882 года в от­став­ке.