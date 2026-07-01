МАКСУТОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
МАКСУТОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ - князь, российский государственный деятель, контр-адмирал (1882 год).
Дед Д.Д. Максутова.
Окончил Морской кадетский корпус (1849 год). Служил на Черноморском флоте, с 1852 года - на корвете «Оливуца» на Тихом океане. Вскоре после начала Крымской войны 1853-1856 годов командирован в Петропавловский порт (ныне город Петропавловск-Камчатский), в июне - сентябре 1854 года - помощник капитана над Петропавловским портом. При отражении нападения британо-французской эскадры на город отличился, командуя береговой батареей № 2 (награждён орденом Святого Георгия 4-й степени); его старший брат А.П. Максутов командовал батареей № 3, был ранен и скончался. В конце 1854 года лично представил императору Николаю I донесение об успехе Петропавловска обороны 1854 года.
В 1855-1856 годы исполняющий должность капитана над Николаевским постом (ныне город Николаевск-на-Амуре), вновь служил на корвете «Оливуца» и прибыл на нём в Кронштадт (1857 год). Старший офицер парусно-парового линейного корабля «Орёл» Балтийского флота (1857-1858 годы).
С 19(31) января 1859 года помощник главного правителя Русской Америки. В 1861-1862 годы одновременно командовал кораблями Российско-Американской компании - транспортом «Камчатка» и пароходом «Великий князь Константин», на котором совершил экспедицию в устье реки Стикин для проверки сообщений о найденном на реке золоте (май 1862 года). С декабря 1863 года исполняющий должность главного правителя Русской Америки, в мае 1864 года вступил в должность, в которой утверждён 1(13) января 1866 года. Продолжил развитие отношений с индейским населением Аляски и расширение торговли мехом, однако для экономии закрыл 3 закупочные фактории. О продаже Русской Америки США уведомлен российским правительством только по заключении Вашингтонского договора 1867 года. В Новоархангельске (ныне Ситка, США) участвовал в передаче Аляски американским военным властям [6(18 октября 1867 года]. До января 1869 года российский консул в Ситке, руководил ликвидацией дел компании и продал большую часть её имущества компании «Hutchinson, Kohl and Co» в Сан-Франциско, переименованной в «Alaska Commercial Company».
По возвращении в Россию вновь зачислен на флот, в 1871 году отчислен «для службы на коммерческих судах» и стал пайщиком торгового дома «Гутчинсон, Кооль, князь Максутов и Ко», действовавшего на российском Дальнем Востоке. Затем член правления компаний, участвовавших в расширении Мариинской водной системы. С 1873 года опять зачислен на флот, член военно-морского суда при Санкт-Петербургском порте (до 1879 год). С 1882 года в отставке.