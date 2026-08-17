МАКСУДИ САДРИ

МАКСУДИ САДРИ (Мак­су­дов Сад­рет­дин Ни­за­мут­ди­но­вич, в эмиг­ра­ции - Мак­суди-Ар­сал) - татарский об­щественный дея­тель, учё­ный, пуб­ли­цист, сто­рон­ник джа­ди­диз­ма .

Сын мул­лы.

По­лу­чил хо­ро­шее му­сульманское и ев­ропейское об­ра­зо­ва­ние: в 1888-1901 годы по­сле­до­ва­тель­но учил­ся в мед­ре­се в Ка­за­ни, в шко­ле Ис­ма­ил-бея Гас­прин­ско­го в Бах­чи­са­рае, в Ка­зан­ской татарской учи­тель­ской шко­ле, в 1901-1906 годы - в Стам­бу­ле и на юри­дическом от­де­ле­нии Сор­бон­ны в Па­ри­же.

Вер­нув­шись в 1906 году в Ка­зань, уча­ст­во­вал в соз­да­нии пар­тии Ит­ти­фак аль-мус­ли­мин, из­бран в её ЦК. Де­пу­тат Государственной Ду­мы 2-го и 3-го со­зы­вов (1907-1912 годы), член му­сульманской и ка­дет­ской фрак­ций. С 1913 года глас­ный Ка­зан­ской городской думы. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года уча­ст­во­вал в об­ще­ст­вен­но-по­ли­тическом дви­же­нии му­суль­ман По­вол­жья и Тур­ке­ста­на.

Ав­тор про­ек­та куль­тур­но-национальной ав­то­но­мии тюр­коя­зыч­ных на­ро­дов Рос­сии.

В январе 1918 года из­бран пред­се­да­те­лем Мил­ли ида­ре («На­цио­наль­но­го управ­ле­ния») в Ка­за­ни, по­сле уп­разд­не­ния ко­то­ро­го вес­ной 1918 года эмиг­ри­ро­вал. В на­ча­ле 1920-х годов жил в Па­ри­же, пре­по­да­вал в Институте ис­ла­мо­ве­де­ния при Па­риж­ском университете (1923-1924 годы).

В 1925 году по при­гла­ше­нию М.К. Ата­тюр­ка пе­ре­ехал в Тур­цию. Де­пу­тат Великого национального со­б­ра­ния Тур­ции (1930-1938 годы), профессор юри­дического факультета Стам­буль­ско­го университета (1934-1945 годы).

Ав­тор мно­го­численных со­чи­не­ний по язы­ко­зна­нию, ис­то­рии тюрк­ских государств, государственному пра­ву.

Сочинения:

Hukukun umumi esaslari. Ankara, 1937;

Türk tarihi ve hukuk. İst., 1947;

Milliyet duy­gusunun sosyolojik esaslari. İst., 1955.