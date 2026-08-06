МАКСИМОВИЧ ДЕСАНКА

МАКСИМОВИЧ ДЕСАНКА - сербская по­этес­са, член-корреспондент (1959 год), дей­ст­вительный член (1965 год) Сербской ака­де­мии на­ук и ис­кусств.

Из се­мьи сель­ско­го учи­те­ля.

Окон­чив Бел­град­ский университет (1924 год), про­дол­жи­ла обу­че­ние в Сор­бон­не (1924-1925 годы). Пре­по­да­ва­ла в бел­град­ской гим­на­зии (до 1953 года).

Пе­ча­та­лась с 1920 года. В ли­ри­ке Максимович фольк­лор­ное на­ча­ло со­че­та­ет­ся с нравственно-фи­лософской про­бле­ма­ти­кой.

Ню­ан­сы лю­бов­ных пе­ре­жи­ва­ний, их про­ти­во­ре­чи­вость рас­кры­ты в сборнике «Сти­хо­тво­ре­ния» («Пес­ме», 1924 год). В пей­заж­ной ли­ри­ке кре­сть­ян­ско-языче­ский пан­те­изм пред­ста­ёт в сим­во­лическом све­те, лю­бовь к жиз­ни сли­ва­ет­ся с тра­гическим ощу­ще­ни­ем брен­но­сти зем­ной кра­со­ты: «Сад дет­ст­ва» («Врт детињ­ства», 1928 год), «Зе­лёный ви­тязь» («Зе­ле­ни ви­тез», 1930 год). Сборник «За­пах зем­ли» («Ми­рис зе­мье», 1955 год), ку­да во­шло са­мое зна­ме­ни­тое со­чи­не­ние Максимович - ан­ти­фаши­ст­ское стихотворение «Кро­ва­вая сказ­ка» («Крва­ва баjка», 1941 год), про­ни­зан со­ци­аль­но-пат­рио­тическим па­фо­сом; сборник «Тре­бую по­ми­ло­ва­ния» («Тра­жим по­ми­ловање», 1964 год) - идея­ми хри­сти­ан­ско­го все­про­ще­ния. Воз­вра­ще­ние к фольк­лор­ным кор­ням про­сле­жи­ва­ет­ся в книге сти­хо­тво­ре­ний «Ле­то­пись по­том­ков Пе­ру­на» («Ле­то­пис Пе­ру­но­вих по­то­ма­ка», 1976 год).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ро­ман «От­кры­тое ок­но» («От­во­рен про­зор», 1954 год); около 30 книг для де­тей; пе­ре­во­ды с русского, болгарского и французского язы­ков.

На русский язык по­эзию Максимович пе­ре­во­ди­ли А.А. Ах­ма­то­ва , М.И. Али­гер, Б.А. Ах­ма­ду­ли­на, И.А. Брод­ский.

Сочинения:

За­пах зем­ли. М., 1960;

Сти­хо­тво­ре­ния. М., 1971;

Зе­ле­ный ви­тязь. М., 1977;

Из­бран­ное. М., 1977;

Сло­во о люб­ви. М., 1988;

Саб­ра­не пес­ме. Бео­град, 1990. Т. 1-4.