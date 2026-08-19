МАКСИМОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
МАКСИМОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА - российская артистка балета, педагог, народная артистка СССР (1973 год).
Жена В.В. Васильева, внучка Г.Г. Шпета.
По окончании МХУ (педагог Е.П. Гердт) в 1958-1988 годы в Большом театре, где совершенствовалась под руководством Г.С. Улановой.
Безупречность академической школы классического танца, редкая музыкальность, сценическое обаяние и великолепные природные данные выделяли Максимову с первых профессиональных шагов, позволив балерине войти в число эталонных интерпретаторов большинства партий русского балетного репертуара XIX века (Жизель - «Жизель» А. Адана, Принцесса Флорина и Аврора - «Спящая красавица» П.И. Чайковского, Китри - «Дон Кихот» Л. Ф. Минкуса). Сотрудничество с хореографом Ю.Н. Григоровичем (Максимова - первая исполнительница партий в его балетах: «Щелкунчик» Чайковского - Мари, «Спартак» А.И. Хачатуряна - Фригия) и сложившийся сценический дуэт с Васильевым позволили Максимовой создать образы героинь, проходящих путь от расцветающей юной женственности до жертвенности. Первая исполнительница партий в балетах Васильева (Эола - «Икар» С.М. Слонимского, Балерина - «Эти чарующие звуки» на музыку Ж.Ф. Рамо, В.А. Моцарта, Дж. Торелли, Солистка - «Я хочу танцевать» на музыку русских композиторов, Солистка - «Фрагменты одной биографии» на музыку аргентинских композиторов, Анюта - «Анюта» на музыку В.А. Гаврилина, Золушка - «Золушка» С.С. Прокофьева), Д.А. Брянцева (Шурочка Азарова - «Гусарская баллада» Т.Н. Хренникова).
Максимова была одной из первых советских балерин, активно осваивавших западный репертуар: участвовала в постановках Дж. Кранко (Татьяна - «Онегин» на музыку Чайковского), Р. Пети (Роза - «Голубой ангел» на музыку М. Констана), М. Бежара (Юлия - «Ромео и Юлия» на музыку Г. Берлиоза), П. Лакотта (Натали - «Натали, или Швейцарская молочница» А. Гировца и М. Карафы ди Колобрано; первое исполнение в СССР).
Среди других партий: Джульетта («Ромео и Джульетта» Прокофьева), Ева («Сотворение мира» А.П. Петрова).
Актёрская выразительность Максимовой способствовала развитию жанра фильма-балета, в котором балерина работала много лет: Девочка («Трапеция»), Элиза Дулиттл («Галатея»), Петер («Старое танго»), Анюта («Анюта», Государственная премия РСФСР, 1984 год), Примадонна («Чаплиниана») и другие. Снималась в телефильмах-концертах «Хореографическая симфония», «Хореографические новеллы», «Гран па в белую ночь»; в фильме-опере «Травиата» (режиссер Ф. Дзеффирелли) и экранизациях многих балетов. Творчеству Максимовой и Васильева посвящены телефильмы «Дуэт» (1973 год), «И осталось, как всегда, недосказанное что- то...» (1990 год), французский фильм «Катя и Володя» (1989 год). Как драматическая актриса выступила в фильме «Фуэте», телефильмах «Жиголо и жиголетта», «Классная дама», в моноспектакле «Песнь Песней» по Библии.
Окончив в 1980 году педагогическое отделение балетмейстерского факультета ГИТИСа, с 1982 года преподавала в нём (с 1991 года РАТИ), с 1996 года профессор. С 1990 года балетмейстер-репетитор театра «Кремлёвский балет» (Москва), с 1998 года - Большого театра. Среди учениц: Н.Г. Балахничёва, С.А. Лунькина, М.А. Рыжкина.
1-я премия Международного конкурса артистов балета в Варне (1964 год). Премия Анны Павловой (1969 год), премия Мариуса Петипа (1972 год), обе - Париж. Государственная премия СССР (1981 год), Государственная премия РСФСР (1991 год). Награждена орденом Ленина (1976 год).
Сочинения:
Мадам «Нет». М., 2003.