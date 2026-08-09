МАКСИМОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
МАКСИМОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ - советский военный деятель, генерал армии (1982 год), Герой Советского Союза (1982 год).
Окончил 1-е Московское пулемётное училище (1943 год), Военную академию имени М.В. Фрунзе (1950 год) и Военную академию ГШ (1965 год).
На военной службе с 1942 года. Участник Великой Отечественной войны, с 1943 года в действующей армии: командир пулемётного взвода, затем роты на Юго-Западном, 2, 3 и 4-м Украинском фронтах.
После войны на различных командно-штабных должностях в мотострелковых войсках Советской Армии (1945-1968 годы). В марте 1968 - мае 1969 годов главный военный советник в Вооруженных силах Йеменской Арабской Республики. В мае - ноябре 1969 года в распоряжении главнокомандующего Сухопутными войсками. С ноября 1969 года 1-й заместитель командующего армией, с мая 1973 года 1-й заместитель командующего войсками Туркестанского ВО. В 1976-1978 годы старший группы советских военных специалистов в Алжире. С декабря 1978 года 1-й заместитель командующего, а с января 1979 года командующий войсками Туркестанского ВО.
За успешное выполнение заданий советского правительства по руководству советскими войсками в Афганистане (смотри в статье Афганский конфликт 1979-1989 годы) присвоено звание Героя Советского Союза.
В сентябре 1984 - июле 1985 годов главнокомандующий войсками южного направления, в июле 1985 - ноябре 1991 годов главнокомандующий РВСН - заместитель министра обороны СССР. Внёс значительный вклад в развитие мобильных ракетных комплексов стратегического назначения, а также в разработку принципов их боевого применения.
С ноября 1991 года главнокомандующий Стратегическими силами сдерживания, с марта 1992 года командующий Стратегическими силами СНГ, с октября в распоряжении министра обороны РФ, с марта 1993 года - в отставке.
Награждён орденами Ленина (1982, 1984 годы), 3 орденами Красного Знамени (1945 год и другие) и другие.