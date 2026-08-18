МАКСИМОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
МАКСИМОВ (псевдоним; настоящая фамилия Самусь) ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский актёр, режиссёр, педагог, заслуженный артист Республики (1925 год).
Из семьи музыкантов.
Учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета.
В 1905-1906 годы в МХТ (Дмитрий Шуйский - «Царь Фёдор Иоаннович» А.К. Толстого, Треплев - «Чайка» А.П. Чехова). Обладая эффектной внешностью и сценическим обаянием, элегантный и пластичный Максимов приобрёл известность в амплуа «героя-любовника» и «неврастеника». В 1906-1909 и 1911-1918 годы в Малом театре: Иоканаан («Саломея» О. Уайльда), Глумов, Незнамов («Бешеные деньги», «Без вины виноватые» А.Н. Островского), Молчалин («Горе от ума» А.С. Грибоедова). В 1909 году в труппе Н.Н. Синельникова в Краснодаре, в 1910-1911 годы в Театре Незлобина в Москве (Арман Дюваль - «Дама с камелиями» А. Дюма-сына). В 1919-1924 годы в БДТ (среди организаторов этого театра): Дон Карлос, Карл Моор («Дон Карлос», «Разбойники» Ф. Шиллера), Клавдио, Антоний, Малькольм («Много шума из ничего», «Юлий Цезарь», «Макбет» У. Шекспира).
Также работал в ленинградских театрах - Государственного народного дома (1925 год) и «Комедия» (1925-1926 годы). Выступал на эстраде как чтец, играл в гастрольных труппах в Киеве, Саратове, Таганроге и других. В середине 1930-х годов участвовал в пантомимах Ленинградского цирка («Люди морского дна», «Шамиль»). В 1936 году в ленинградском Новом театре сыграл Болингброка («Стакан воды» Э. Скриба) и Вершинина («Три сестры» А.П. Чехова).
В кино дебютировал в 1911 году (Саввушка - «Каширская старина» по одноименной драме Д.В. Аверкиева), войдя в число самых популярных актёров отечественного немого кинематографа. Первым среди российских актёров снялся за рубежом («Таверна сатаны» и «Тьма и её сокровища», 1914 год, Германия). До 1918 года участвовал в основном в «салонных» драмах и мелодрамах, в фильмах авантюрного жанра: «Анфиса», «Ключи счастья», «У камина», «Потомок дьявола», «Даниэль Рок», «Позабудь про камин, в нём погасли огни», «Молчи, грусть, молчи…».
Выступал и как кинорежиссёр: «В золотой паутине Москвы», «Вешние воды», «У последней черты» (все 1915 года).
Среди лучших ролей в кино: Фёдор Протасов («Живой труп»), Александр I («Декабристы»). С 1919 года также снимался в агитфильмах «Победа мая» и «Скорбь бесконечная»; поставил агитфильмы «А там…» (1922 год), «Есть контакт!» (1923 год).
С 1919 года преподавал в студии при БДТ, в Ленинградском институте сценических искусств.