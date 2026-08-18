МАКСИМОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

МАКСИМОВ (псевдоним; настоящая фамилия Са­мусь) ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский ак­тёр, ре­жис­сёр, пе­да­гог, заслуженный артист Рес­пуб­ли­ки (1925 год).

Из се­мьи му­зы­кан­тов.

Учил­ся на юри­дическом факультете Санкт-Пе­тербургского университета.

В 1905-1906 годы в МХТ (Дмит­рий Шуй­ский - «Царь Фё­дор Ио­ан­но­вич» А.К. Тол­сто­го, Тре­п­лев - «Чай­ка» А.П. Че­хо­ва). Об­ла­дая эф­фект­ной внеш­но­стью и сце­ническим обая­ни­ем, эле­гант­ный и пла­стич­ный Максимов при­об­рёл из­вест­ность в ам­п­луа «ге­роя-лю­бов­ни­ка» и «нев­ра­сте­ни­ка». В 1906-1909 и 1911-1918 годы в Ма­лом те­ат­ре: Ио­ка­на­ан («Са­ло­мея» О. Уай­ль­да), Глу­мов, Не­зна­мов («Бе­ше­ные день­ги», «Без ви­ны ви­но­ва­тые» А.Н. Ост­ров­ско­го ), Мол­ча­лин («Го­ре от ума» А.С. Гри­бое­до­ва). В 1909 году в труп­пе Н.Н. Си­нель­ни­ко­ва в Крас­но­да­ре, в 1910-1911 годы в Те­ат­ре Не­зло­би­на в Мо­ск­ве (Ар­ман Дю­валь - «Да­ма с ка­ме­лия­ми» А. Дю­ма-сы­на). В 1919-1924 годы в БДТ (сре­ди ор­га­ни­за­то­ров это­го те­ат­ра): Дон Кар­лос, Карл Мо­ор («Дон Кар­лос», «Раз­бой­ни­ки» Ф. Шил­ле­ра), Клав­дио, Ан­то­ний, Маль­кольм («Мно­го шу­ма из ни­че­го», «Юлий Це­зарь», «Мак­бет» У. Шек­спи­ра ).

Так­же ра­бо­тал в ле­нинградских те­ат­рах - Государственного народного до­ма (1925 год) и «Ко­ме­дия» (1925-1926 годы). Вы­сту­пал на эс­т­ра­де как чтец, иг­рал в га­ст­роль­ных труп­пах в Кие­ве, Са­ра­то­ве, Та­ган­ро­ге и других. В середине 1930-х годов уча­ст­во­вал в пан­то­ми­мах Ле­нинградского цир­ка («Лю­ди мор­ско­го дна», «Ша­миль»). В 1936 году в ле­нинградском Но­вом те­ат­ре сыг­рал Бо­лин­г­б­ро­ка («Ста­кан во­ды» Э. Скри­ба) и Вер­ши­ни­на («Три се­ст­ры» А.П. Че­хо­ва).

В ки­но де­бю­ти­ро­вал в 1911 году (Сав­вуш­ка - «Ка­шир­ская ста­ри­на» по од­но­именной дра­ме Д.В. Авер­кие­ва), вой­дя в чис­ло са­мых по­пу­ляр­ных ак­тё­ров отечественного не­мо­го ки­не­ма­то­гра­фа. Пер­вым сре­ди российских ак­тё­ров снял­ся за ру­бе­жом («Та­вер­на са­та­ны» и «Тьма и её сокро­ви­ща», 1914 год, Гер­ма­ния). До 1918 года уча­ст­во­вал в основном в «са­лон­ных» дра­мах и ме­ло­дра­мах, в филь­мах аван­тюр­но­го жан­ра: «Ан­фи­са», «Клю­чи сча­стья», «У ка­ми­на», «По­то­мок дья­во­ла», «Да­ниэль Рок», «По­за­будь про ка­мин, в нём по­гас­ли ог­ни», «Мол­чи, грусть, мол­чи…».

Вы­сту­пал и как ки­но­ре­жис­сёр: «В зо­ло­той пау­ти­не Мо­ск­вы», «Веш­ние во­ды», «У по­след­ней чер­ты» (все 1915 года).

Сре­ди луч­ших ро­лей в ки­но: Фё­дор Про­та­сов («Жи­вой труп»), Алек­сандр I («Де­каб­ри­сты»). С 1919 года так­же сни­мал­ся в агит­филь­мах «По­бе­да мая» и «Скорбь бес­ко­неч­ная»; по­ста­вил агит­филь­мы «А там…» (1922 год), «Есть кон­такт!» (1923 год).

С 1919 года пре­по­да­вал в сту­дии при БДТ, в Ле­нинградском институте сце­нических искусств.