МАКСИМОВ ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
МАКСИМОВ ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ (настоящее имя и фамилия Лев Алексеевич Самсонов) - русский писатель.
Родился в рабоче-крестьянской семье; отец был репрессирован. Рос беспризорником; в 1945-1950 годы воспитывался в детских домах и колониях для малолетних преступников.
С 1951 года жил на Кубани, затем в Ставрополье; в 1956 году вернулся в Москву. В 1967-1968 годы член редколлегии журнала «Октябрь». В 1973 годы исключён из СП СССР; дважды помещался на принудительное лечение в психиатрическую клинику. В феврале 1974 года эмигрировал во Францию; в начале 1975 года лишён советского гражданства. Жил в Париже. Основатель и главный редактор (1974-1992 годы) литературного, политического и религиозного журнала «Континент», объединившего представителей эмиграции «третьей волны» (И.А. Бродский, А.А. Галич, А.И. Солженицын и других). В 1990 году Максимову возвращено российское гражданство, его произведения начали издавать в России.
Дебютировал как поэт в 1956 году (сборник «Поколение на часах»). Ранняя проза Максимова посвящена изображению людей, отверженных советским обществом: повести «Мы обживаем землю» (1961 год; о таёжных бродягах), «Жив человек» (1962 год; о подростке, после ареста отца ставшем беспризорником); рассказ «Искушение» (1964 год) об инвалиде войны, и другие. Литературную известность принесли появившиеся сначала в самиздате, а затем изданные на Западе романы, критически представлявшие советскую действительность: «Семь дней творения» (1971 год), где на примере нескольких поколений рабочей семьи показано постепенное разочарование народа в идеалах социализма; «Карантин» (1973 год), герои которого приходят к духовному возрождению через нравственный кризис.
В эмиграции вышли: автобиографическая дилогия «Прощание из ниоткуда» (1982 год); романы «Ковчег для незваных» (1979 год; об освоении СССР Курильских островов после 2-й мировой войны), «Заглянуть в бездну» (1986 год; о любви А.В. Колчака и А.В. Тимирёвой), «Кочеванье до смерти» (1994 год; о писателе-диссиденте, подобно Максимову прошедшем путь от беспризорника до «невозвращенца»). В зрелом творчестве Максимова христианские ценности и традиции русской культуры противопоставлены критически воспринятым идеалам большевизма и западной цивилизации.
Среди других произведений: публицистика (сборник «Сага о носорогах», 1981 год), пьесы, поэтические переводы.
Сочинения:
Собр. соч. М., 1991-1993. Т. 1-9;
Самоистребление: публицистика. М., 1995;
Дымные зимние грезы: [стихи]. М., 1996.