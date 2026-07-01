МАКСИМОВ ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

МАКСИМОВ ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ (настоящее имя и фамилия Лев Алек­сее­вич Сам­со­нов) - русский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в ра­бо­че-кре­сть­ян­ской се­мье; отец был ре­прес­си­ро­ван. Рос бес­при­зор­ни­ком; в 1945-1950 годы вос­пи­ты­вал­ся в дет­ских до­мах и ко­ло­ни­ях для ма­ло­лет­них пре­ступ­ни­ков.

С 1951 года жил на Ку­ба­ни, за­тем в Став­ро­по­лье; в 1956 году вер­нул­ся в Мо­ск­ву. В 1967-1968 годы член ред­кол­ле­гии журнала «Ок­тябрь». В 1973 годы ис­клю­чён из СП СССР; два­ж­ды по­ме­щал­ся на при­ну­дительное ле­че­ние в пси­хи­ат­рическую кли­ни­ку. В феврале 1974 года эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию; в начале 1975 года ли­шён советского гра­ж­дан­ст­ва. Жил в Па­ри­же. Ос­но­ва­тель и главный ре­дак­тор (1974-1992 годы) литературного, по­ли­тического и ре­ли­ги­оз­но­го журнала «Кон­ти­нент», объ­е­ди­нив­ше­го пред­ста­ви­те­лей эмиг­ра­ции «треть­ей вол­ны» (И.А. Брод­ский, А.А. Га­лич , А.И. Сол­же­ни­цын и других). В 1990 году Максимову воз­вра­ще­но российское гра­ж­дан­ст­во, его про­из­ве­де­ния на­ча­ли из­да­вать в Рос­сии.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1956 году (сборник «По­ко­ле­ние на ча­сах»). Ран­няя про­за Максимова по­свя­ще­на из­об­ра­же­нию лю­дей, от­вер­жен­ных советским об­ще­ст­вом: по­вес­ти «Мы об­жи­ва­ем зем­лю» (1961 год; о та­ёж­ных бро­дя­гах), «Жив че­ло­век» (1962 год; о под­ро­ст­ке, по­сле аре­ста от­ца став­шем бес­при­зор­ни­ком); рас­сказ «Ис­ку­ше­ние» (1964 год) об ин­ва­ли­де вой­ны, и другие. Литературную из­вест­ность при­нес­ли поя­вив­шие­ся сна­ча­ла в сам­из­да­те , а за­тем из­дан­ные на За­па­де ро­ма­ны, кри­ти­че­ски пред­став­ляв­шие советскую дей­ст­ви­тель­ность: «Семь дней тво­ре­ния» (1971 год), где на при­ме­ре не­сколь­ких по­ко­ле­ний ра­бо­чей се­мьи по­ка­за­но по­сте­пен­ное ра­зо­ча­ро­ва­ние на­ро­да в идеа­лах со­циа­лиз­ма; «Ка­ран­тин» (1973 год), ге­рои ко­то­ро­го при­хо­дят к ду­хов­но­му воз­ро­ж­де­нию че­рез нравственный кри­зис.

В эмиг­ра­ции вы­шли: ав­то­био­гра­фическая ди­ло­гия «Про­ща­ние из ни­от­ку­да» (1982 год); ро­ма­ны «Ков­чег для не­зва­ных» (1979 год; об ос­вое­нии СССР Ку­риль­ских островов по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны ), «За­гля­нуть в безд­ну» (1986 год; о люб­ви А.В. Кол­ча­ка и А.В. Ти­ми­рёвой), «Ко­че­ва­нье до смер­ти» (1994 год; о пи­са­те­ле-дис­си­ден­те, по­доб­но Максимову про­шед­шем путь от бес­при­зор­ни­ка до «не­воз­вра­щен­ца»). В зре­лом твор­че­ст­ве Максимова хри­сти­ан­ские цен­но­сти и тра­ди­ции русской куль­ту­ры про­ти­во­пос­тав­ле­ны кри­ти­че­ски вос­при­ня­тым идеа­лам боль­ше­виз­ма и западной ци­ви­ли­за­ции.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пуб­ли­ци­сти­ка (сборник «Са­га о но­со­ро­гах», 1981 год), пье­сы, по­этические пе­ре­во­ды.

Сочинения:

Собр. соч. М., 1991-1993. Т. 1-9;

Са­мо­ис­треб­ле­ние: пуб­ли­ци­сти­ка. М., 1995;

Дым­ные зим­ние гре­зы: [сти­хи]. М., 1996.