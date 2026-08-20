МАКСИМОВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ
МАКСИМОВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ - российский живописец, академик петербургской Академии Художеств (1878).
Происходил из крестьянской семьи.
Учился в Санкт-Петербурге в иконописных мастерских (1855-1862 годы) и в АХ (1863-1866 годы) у А.Т. Маркова.
Участник выставок Товарищества передвижных художественных выставок с 1871 года (член ТПХВ с 1872 года).
Изображал сцены крестьянского быта, с острой наблюдательностью раскрывал нравы и обычаи русской деревни («Больное дитя», 1864 год; «Бабушкины сказки», 1867 год; «Семейный раздел», 1876 год; «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу», 1875 год; «Больной муж», 1881 год, все - в ГТГ; «Слепой хозяин», 1884 год, ГРМ), запечатлел уходящий в прошлое облик старых помещичьих усадеб («Всё в прошлом», 1889 год, ГТГ).
Сочинения:
Автобиографические записки // Предисл. И.Е. Репина // Голос минувшего. 1913. № 4-7.