МАКСИМОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МАКСИМОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский писатель, этнограф, мемуарист, путешественник.
Родился в мелкопоместной дворянской семье.
В 1850 году поступил на медицинский факультет Московского университета; в 1852-1856 годы студент Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге.
Дебютировал художественно-этнографическим очерком «Крестьянские посиделки в Костромской губернии» (1854 год). В 1855-1868 годы совершил шесть экспедиций по России, впечатления от которых отразились в книгах очерков: «Год на Севере» (1859 год), «На Востоке. Поездка на Амур» (1864 год), «Лесная глушь. Картины народного быта», «Сибирь и каторга» (обе 1871 года), «Куль хлеба и его похождения» (1873 год), «Бродячая Русь Христа-ради» (1877 год), «Нечистая сила» (1899 год) и другие.
Максимов одним из первых обратился к систематическому изучению и изображению русской провинциальной жизни, предугадав интерес к этой сфере, возникший в русской литературе и науке в 1870-е годы. Среди основных тем прозы Максимова, освещающей различные стороны русской духовной и материальной культуры: народный быт центральных губерний, промыслы и ремёсла российских окраин, уклад старообрядцев в основных местах их расселения, народные верования, приметы и суеверия, сибирская каторга, странничество и нищенство. Творческий метод Максимова, синтезировавший черты этнографической прозы, бытописательных очерков и жанра литературных путешествий, проявился в справочно-энциклопедическом характере его книг.
Автор книг для народного чтения: «Край крещёного света» (т. 1-4, 1865-1866 годы) о жизни малых народов России, «Рассказы из русской истории и кто человек, тому сродно всё человеческое» (1885 год) и другие. В книге «Крылатые слова» (1890 год) дал объяснения многим русским идиоматическим выражениям. Среди других произведений: мемуарные очерки о Л.А. Мее, П.И. Якушкине, А.Ф. Писемском, Д.И. Завалишине, И.Ф. Горбунове, А.Н. Островском.
Сочинения:
Собр. соч. СПб., [1908-1913]. Т. 1-20;
Литературные путешествия. М., 1986;
Избр. произведения. М., 1987. Т. 1-2;
Куль хлеба. Рассказы и очерки. Л., 1987;
Крылатые слова. М., 1996;
Нечистая, неведомая и крестная сила. М., 1996.