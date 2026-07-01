МАКСИМОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

МАКСИМОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский пи­са­тель, эт­но­граф, ме­муа­рист, пу­те­ше­ст­вен­ник.

Ро­дил­ся в мел­ко­по­ме­ст­ной дво­рян­ской се­мье.

В 1850 году по­сту­пил на медицинский факультет Московского университета; в 1852-1856 годы сту­дент Ме­ди­ко-хи­рур­гической ака­де­мии в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Де­бю­ти­ро­вал ху­дожественно-эт­но­гра­фическим очер­ком «Кре­сть­ян­ские по­си­дел­ки в Ко­ст­ром­ской гу­бер­нии» (1854 год). В 1855-1868 годы со­вер­шил шесть экс­пе­ди­ций по Рос­сии, впе­чат­ле­ния от ко­то­рых от­ра­зи­лись в кни­гах очер­ков: «Год на Се­ве­ре» (1859 год), «На Вос­то­ке. По­езд­ка на Амур» (1864 год), «Лес­ная глушь. Кар­ти­ны на­род­но­го бы­та», «Си­бирь и ка­тор­га» (обе 1871 года), «Куль хле­ба и его по­хо­ж­де­ния» (1873 год), «Бро­дя­чая Русь Хри­ста-ра­ди» (1877 год), «Не­чис­тая си­ла» (1899 год) и другие.

Максимов од­ним из пер­вых об­ра­тил­ся к сис­те­ма­тическому изу­че­нию и изо­бра­же­нию русской про­винциальной жиз­ни, пре­ду­га­дав ин­те­рес к этой сфе­ре, воз­ник­ший в русской литературе и нау­ке в 1870-е годы. Сре­ди основных тем про­зы Максимова, ос­ве­щаю­щей различные сто­ро­ны русской ду­хов­ной и ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры: народный быт центральных гу­бер­ний , про­мыс­лы и ре­мёс­ла российских ок­ра­ин, ук­лад ста­ро­об­ряд­цев в ос­нов­ных мес­тах их рас­се­ле­ния, народные ве­ро­ва­ния, при­ме­ты и суе­ве­рия, си­бир­ская ка­тор­га, стран­ни­че­ст­во и ни­щен­ст­во. Творческий ме­тод Максимова, син­те­зиро­вав­ший чер­ты эт­но­гра­фической про­зы, бы­то­пи­са­тель­ных очер­ков и жан­ра литературных пу­те­ше­ст­вий, про­явил­ся в спра­воч­но-эн­цик­ло­пе­дическом ха­рак­те­ре его книг.

Ав­тор книг для народного чте­ния: «Край кре­щё­но­го све­та» (т. 1-4, 1865-1866 годы) о жиз­ни ма­лых на­ро­дов Рос­сии, «Рас­ска­зы из рус­ской ис­то­рии и кто че­ло­век, то­му срод­но всё че­ло­ве­че­ское» (1885 год) и другие. В книге «Кры­ла­тые сло­ва» (1890 год) дал объ­яс­не­ния мно­гим русским идио­ма­тическим вы­ра­же­ни­ям. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ме­му­ар­ные очер­ки о Л.А. Мее , П.И. Якуш­ки­не, А.Ф. Пи­сем­ском, Д.И. За­ва­ли­ши­не, И.Ф. Гор­бу­но­ве, А.Н. Ост­ров­ском.

Сочинения:

Собр. соч. СПб., [1908-1913]. Т. 1-20;

Ли­те­ра­тур­ные пу­те­ше­ст­вия. М., 1986;

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1987. Т. 1-2;

Куль хле­ба. Рас­ска­зы и очер­ки. Л., 1987;

Кры­ла­тые сло­ва. М., 1996;

Не­чис­тая, не­ве­до­мая и кре­ст­ная си­ла. М., 1996.