МАКСИМОВ АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ

Сын штабс-капитана корпуса флотских штурманов, из потомственных дворян. В 1884 г. зачислен на действительную службу. 9.9.1887 окончил Морское училище и произведен в мичманы. В 1888–1893 гг. служил на броненосной батарее «Кремль», на фрегате «Герцог Эдинбургский», на крейсере «Адмирал Нахимов», на эскадренном броненосце «Император Николай I», на эскадренном броненосце «Император Александр II», на крейсере «Африка». 15.9.1893 зачислен в минные офицеры 2-го разряда. 1.1.1894 произведен в лейтенанты. С 13.6.1894 по 23.8.1894 вахтенный начальник миноносцев «Тосно», «Гапсаль» и «Домеснес». 23.8.1894 назначен минным офицером миноносца «Аспэ». 6.9.1894 назначен минным офицером миноносца «Транзунд». 30.9.1894 назначен минным офицером миноносца «Домеснес». 10.6.1895 назначен минным офицером минного крейсера «Гайдамак». 17.4.1896 зачислен в минные офицеры 1-го разряда. 28.5.1897 назначен минным офицером минного крейсера «Всадник». 20.7.1897 назначен минным офицером крейсера I ранга «Адмирал Корнилов». 27.8.1897назначен минным офицером мореходной канонерской лодки «Отважный».1.5.1899 назначен артиллерийским офицером канонерской лодки «Ерш». 12.5.1900 назначен минным офицер канонерской лодки «Ерш». 4.1.1901 переведен в Сибирский флотск. экипаж. 25.6.1901 переведен в Балтийский флот с зачислением в 17-й флотский экипаж. 8.11.1900 назначен минным офицером мореходной канонерской лодки «Сивуч». 1.1.1901 назначен минным офицером крейсера I ранга «Рюрик». 13.11.1901 назначен старшим минным офицером крейсера I ранга «Адмирал Корнилов». 5.6.1902 назначен минным офицером миноносца № 12. 14.5.1903 назначен командующим миноноской № 3. 6.10.1903 назначен старшим офицером крейсера II ранга «Изумруд». Участник Русско-Японской войны 1904–1905 гг. и обороны Порт-Артура. 18.3.1904 назначен командующим миноносцем «Бесшумный» с переводом в Квантунский флотский экипаж. После боя в Желтом море 28.7.1904 сумел увести миноносец в Циндао, где он был интернирован. 6.12.1904 произведен в капитаны 2-го ранга. 16.7.1905 назначен временно командующим эскадренным броненосцем «Цесаревич». 10.10.1905 назначен старшим офицером эскадренного броненосца «Цесаревич». 9.10.1906 назначен командиром минного крейсера (затем эскадренного миноносца) «Москвитянин». 9.12.1906 зачислен в 3-й флотский экипаж. 29.9.1908 переведен в 1-й Балтийский флотский экипаж. 1.10.1908 назначен начальником 4-го дивизиона эскадренных миноносцев Балтийского моря. 29.3.1909 произведен в капитаны 1 ранга за отличие по службе. 5.10.1909 назначен начальником 7-го дивизиона миноносцев Балтийского моря. 25.1.1910 назначен начальником дивизиона испытывающихся эскадренных миноносцев Балтийского моря. 15.11.1910 назначен командиром броненосного крейсера «Громобой». 4.11.1913 назначен командующим, под брейд-вымпелом, бригадой крейсеров эскадры Балтийского моря. 6.12.1913 произведен за в контр-адмиралы отличие по службе (со старшинством с 28.7.1914) с утверждением начальником бригады. 10.5.1914 назначен состоять в распоряжении начальника Главного управления кораблестроения и снабжения. Участник Первой мировой войны. 21.7.1914 назначен начальником 2-й (с 4.5.1915 – 1-я) бригады линейных кораблей (строящихся) эскадры Балтийского моря.. 29.6.1915 назначен начальником минной обороны Балтийского моря. 10.4.1916 произведен в вице-адмиралы за отличие по службе. 3.3.1917 на митинге матросов и солдат в Гельсингфорсе был единогласно был избран командующим Балтийским флотом. 8.3.1917 назначен командующим Балтийским флотом. 2.6.1917 назначен начальником Морского штаба верховного главнокомандующего. 6.9.1917 назначен в распоряжение Временного правительства. 18.11.1917 откомандирован в распоряжении Верховной морской коллегии с исполнением обязанностей 2-го помощника морского министра. 18.12.1917 утвержден в должности 2-го помощника морского министра. Продолжил службу в РККФ. В 1918 г. старший инспектор Реввоенсовета РФСР. С августа 1920 г. по декабрь 1921 г. командующий Черноморским флотом. В 1924 г. командир сторожевого корабля «Воровский», на котором совершил переход из Архангельска во Владивосток. 20.12.1924 назначен состоять для особых поручений при начальнике морских сил РККА. В 1927 г. уволен в отставку. В период НЭПа содержал молочную ферму под Москвой на станции Лосиноостровская.