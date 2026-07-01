МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - российский эт­но­граф.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка.

Учил­ся на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом факультете Московского университета.

За уча­стие в под­поль­ной организации «На­род­ное пра­во» со­слан в Ар­хан­гель­скую губернию (1894-1898 годы), где стал са­мо­стоя­тель­но изу­чать ис­то­рию и эт­но­гра­фию. Член Общества лю­би­те­лей ес­те­ст­во­зна­ния, ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии (1899 год, с 1911 года то­ва­рищ председатель, с 1924 года председатель эт­но­гра­фического от­де­ла). Член Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­тической пар­тии, заместитель главного ре­дак­то­ра газеты «Русские ве­до­мо­сти». В 1918-1922 годы профессор Пе­ред­не­ази­ат­ско­го института (по­зд­нее Институт вос­то­ко­ве­де­ния), в 1919-1930 годы профессор Московского университета, с 1919 года биб­лио­граф Ру­мян­цев­ской библиотеки ( Государственной библиотеки име­ни В.И. Ле­ни­на ).

В до­ре­во­люционный пе­ри­од в цен­тре научных ин­те­ре­сов Максимова бы­ли проб­ле­мы тео­рии со­ци­аль­ной эво­лю­ции, раз­ви­тия се­мьи, бра­ка, родственных ин­сти­ту­тов, но­мен­кла­тур род­ст­ва, ре­ли­гии. Пер­вым в российской эт­но­ло­гии стал до­ка­зы­вать ме­то­до­ло­гическую не­со­стоя­тель­ность клас­сического эво­лю­цио­низ­ма, от­ри­цал ста­ди­аль­ную тео­рию со­ци­аль­ной эво­лю­ции, кон­цеп­цию ро­до­во­го строя как уни­вер­саль­ной ста­дии ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва («Тео­рия ро­до­во­го бы­та», 1913 год), ги­по­те­зы про­мис­куи­те­та и груп­по­во­го бра­ка, мат­ри­ар­ха­та и то­те­миз­ма как уни­вер­саль­ных ста­ди­аль­ных форм се­мьи, ор­га­ни­за­ции вла­сти и ре­ли­гии («К воп­ро­су о ме­то­дах из­уче­ния ис­то­рии се­мьи», 1899 год; «Что сде­ла­но по ис­то­рии се­мьи?», 1901 год; «Груп­по­вой брак», 1908 год; «К во­про­су о то­те­миз­ме у на­ро­дов Си­би­ри», 1928 год; «Ма­те­рин­ское пра­во в Ав­ст­ра­лии», 1930 год). Соз­дал об­шир­ные ана­ли­тические свод­ки ма­те­риа­лов по но­мен­кла­ту­рам род­ст­ва и си­сте­мам сек­ций и под­сек­ций ав­ст­ра­лий­цев-або­ри­ге­нов («Брач­ные клас­сы ав­ст­ра­лий­цев», 1909 год; «Си­сте­мы род­ст­ва ав­ст­ра­лий­цев», 1912 год). Ис­кал но­вые ин­тер­пре­та­ции обы­чая ку­ва­ды («Не­сколь­ко слов о ку­ва­де», 1900 год). Пред­ло­жил объ­яс­нять функ­цио­наль­ный смысл обы­ча­ев из­бе­га­ния стрем­ле­ни­ем пред­от­вра­щать воз­мож­ные кон­флик­ты меж­ду свой­ст­вен­ни­ка­ми («Ог­ра­ни­че­ния от­но­ше­ний ме­ж­ду од­ним из суп­ру­гов и род­ст­вен­ни­ка­ми дру­го­го», 1908 год). Ис­сле­до­вал куль­тур­ные па­рал­ле­ли в обы­ча­ях транс­вес­тиз­ма в Северно-Восточной Си­би­ри и Северной Аме­ри­ке («Пре­вра­ще­ние по­ла», 1912 год).

С 1898 года Максимов по­сто­ян­но пуб­ли­ку­ет в журнале «Эт­но­гра­фи­че­ское обо­зре­ние» ре­цен­зии на но­вей­шие тру­ды за­ру­беж­ных и отечественных эт­но­гра­фов. Основной ав­тор ста­тей по эт­но­гра­фии и куль­ту­ре тра­диционных об­ществ и ре­ли­гии «Эн­цик­ло­пе­ди­че­ско­го сло­ва­ря» братьев Гра­нат, а так­же бро­шюр о на­ро­дах Рос­сии («Рус­ские ино­род­цы», 1901 год; «Ка­кие на­ро­ды жи­вут в Рос­сии», 1919 год).

По­сле ре­во­лю­ции 1917 года Максимов об­ра­тил­ся к изу­че­нию ран­них форм хо­зяй­ст­ва. Ис­сле­до­вал со­бира­тель­ские стра­те­гии ав­ст­ра­лий­цев («На­ка­ну­не зем­ле­де­лия», 1929 год). Раз­ви­вал ори­ги­наль­ные ги­по­те­зы про­ис­хож­де­ния ско­то­вод­ст­ва («Ско­то­вод­ст­во ма­ло­куль­тур­ных на­ро­дов», 1927 год): на­стаи­вал на при­ма­те неутилитарных мо­ти­вов в на­чаль­ных про­цес­сах до­ме­сти­ка­ции жи­вот­ных; вы­дви­нул ги­по­те­зу о двух оча­гах про­ис­хо­ж­де­ния оле­не­вод­ст­ва (северо-ев­ро­пей­ском и южно-си­бир­ском) («Про­ис­хо­ж­де­ние оле­не­вод­ст­ва», 1928 год).

По­сле уволь­не­ния из университета (1930 год) за­ни­мал­ся толь­ко биб­лио­гра­фической ра­бо­той; им со­став­ле­на об­шир­ная ан­но­ти­рованная кар­то­те­ка тру­дов по эт­но­гра­фии (до 80 тысяч ка­та­лож­ных кар­то­чек).

Сочинения:

Из­бран­ные тру­ды. М., 1997.