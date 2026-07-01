МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - российский этнограф.
Из семьи священника.
Учился на физико-математическом факультете Московского университета.
За участие в подпольной организации «Народное право» сослан в Архангельскую губернию (1894-1898 годы), где стал самостоятельно изучать историю и этнографию. Член Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (1899 год, с 1911 года товарищ председатель, с 1924 года председатель этнографического отдела). Член Конституционно-демократической партии, заместитель главного редактора газеты «Русские ведомости». В 1918-1922 годы профессор Переднеазиатского института (позднее Институт востоковедения), в 1919-1930 годы профессор Московского университета, с 1919 года библиограф Румянцевской библиотеки (Государственной библиотеки имени В.И. Ленина).
В дореволюционный период в центре научных интересов Максимова были проблемы теории социальной эволюции, развития семьи, брака, родственных институтов, номенклатур родства, религии. Первым в российской этнологии стал доказывать методологическую несостоятельность классического эволюционизма, отрицал стадиальную теорию социальной эволюции, концепцию родового строя как универсальной стадии истории человечества («Теория родового быта», 1913 год), гипотезы промискуитета и группового брака, матриархата и тотемизма как универсальных стадиальных форм семьи, организации власти и религии («К вопросу о методах изучения истории семьи», 1899 год; «Что сделано по истории семьи?», 1901 год; «Групповой брак», 1908 год; «К вопросу о тотемизме у народов Сибири», 1928 год; «Материнское право в Австралии», 1930 год). Создал обширные аналитические сводки материалов по номенклатурам родства и системам секций и подсекций австралийцев-аборигенов («Брачные классы австралийцев», 1909 год; «Системы родства австралийцев», 1912 год). Искал новые интерпретации обычая кувады («Несколько слов о куваде», 1900 год). Предложил объяснять функциональный смысл обычаев избегания стремлением предотвращать возможные конфликты между свойственниками («Ограничения отношений между одним из супругов и родственниками другого», 1908 год). Исследовал культурные параллели в обычаях трансвестизма в Северно-Восточной Сибири и Северной Америке («Превращение пола», 1912 год).
С 1898 года Максимов постоянно публикует в журнале «Этнографическое обозрение» рецензии на новейшие труды зарубежных и отечественных этнографов. Основной автор статей по этнографии и культуре традиционных обществ и религии «Энциклопедического словаря» братьев Гранат, а также брошюр о народах России («Русские инородцы», 1901 год; «Какие народы живут в России», 1919 год).
После революции 1917 года Максимов обратился к изучению ранних форм хозяйства. Исследовал собирательские стратегии австралийцев («Накануне земледелия», 1929 год). Развивал оригинальные гипотезы происхождения скотоводства («Скотоводство малокультурных народов», 1927 год): настаивал на примате неутилитарных мотивов в начальных процессах доместикации животных; выдвинул гипотезу о двух очагах происхождения оленеводства (северо-европейском и южно-сибирском) («Происхождение оленеводства», 1928 год).
После увольнения из университета (1930 год) занимался только библиографической работой; им составлена обширная аннотированная картотека трудов по этнографии (до 80 тысяч каталожных карточек).
Сочинения:
Избранные труды. М., 1997.