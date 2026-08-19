МАКСИМИЛИАН I ИОСИФ
МАКСИМИЛИАН I ИОСИФ - король Баварии (1806-1825 годы).
Из династии Виттельсбахов, сын герцога Пфальцского, Биркенфельдского и Бишвейлерского Фридриха Михаэля (1724-1767 годы). Отец Людовика I.
Вырос и получил воспитание во Франции, имел звание полковника Эльзасского корпуса французской армии. В 1778 году пожалован титулом графа Раппольтштейнского, в 1795 году - герцога Пфальцского и Цвейбрюккенского.
В 1799 году под именем Максимилиана IV Иосифа наследовал курфюрсту Пфальцскому и Баварскому Карлу Теодору (1724-1799 годы), возглавив тем самым дом Виттельсбахов, получил также титул герцога Берга и Юлиха. В условиях острых противоречий с Габсбургами по территориальным вопросам и очевидного распада Священной Римской империи проводил политику тесного союза с Францией. В 1802-1803 годы секуляризировал церковную собственность.
В 1806 году вступил в созданный под протекторатом Наполеона I Бонапарта Рейнский союз. В том же году при покровительстве Наполеона стал королём Баварии под именем Максимилиан I Иосифа. В 1808 году даровал Баварии конституцию (после доработки в 1818 году действовала вплоть до падения баварской монархии в 1918 году), отменил крепостное право. На стороне Франции участвовал в австро-французской войне 1809 года, а в 1812 году в походе наполеоновской армии в Россию (потери баварских войск в России составили около 30 тысяч человек). Благодаря союзу с Францией добился значительного расширения территории Баварии (в 1803-1810 годы к ней были присоединены, помимо секуляризованных земель, княжества Ансбах, Байрёйт, ряд австрийских земель, в том числе Зальцбург, Тироль, Форарльберг). Перед лицом надвигающегося военного поражения Франции по условиям Ридского союзного договора 1813 году перешёл на сторону 6-й антифранцузской коалиции. После Венского конгресса 1814-1815 годы возвратил Австрии её земли, добившись взамен передачи в состав Баварии Рейнского Пфальца, Великого герцогства Вюрцбург и княжества Ашаффенбург.
Значительное внимание уделял вопросам развития науки, культуры и образования. В 1800 году перевёл старейший баварский университет из Ингольштадта в Ландсхут, в 1808 году учредил в Мюнхене Академию изобразительных искусств. Реформировал систему судопроизводства, полиции, финансов, начал реконструкцию Мюнхена по проектам архитектора К. фон Фишера.
Находился в тесных родственных связях с Веттинами, Габсбургами и Гогенцоллернами благодаря замужеству за главами этих династий несколько дочерей от двух браков.