МАКСИМИЛИАН I ГАБСБУРГ (MAXIMILIAN I)

С 1486 года король Германии, с 1493 – эрцгерцог Австрии, с 1508 – император Священной Римской империи . Сын императора Фридриха III и Элеоноры Португальской.

В 1477 году женился на Марии Бургундской, от которой у него родилось трое детей. Второй брак на Бьянке Марии Сфорца, заключенный в 1494 году, был бездетным. Кроме того, Максимилиан имел многочисленных внебрачных детей от своих любовниц.

Женитьба на Марии Бургундской позволила Максимилиану претендовать на Бургундию. Это привело к затяжному конфликту с французским королем Людовиком XI за бургундское наследство, который разгорелся в 1478 году. Череда военных неудач усугубилась смертью Марии в 1482 году, в результате чего Максимилиан был вынужден заключить с Людовиком Арасский договор, по которому французский дофин Карл должен был жениться на дочери Максимилиана Маргарите.

Параллельно Максимилиан начал войну против Нидерландов, которые не хотели признавать его опекунство над своим сыном и наследником Филиппом. Конфликт разрешился в 1485 году победой Максимилиана.

В 1486 году Фридрих III инициировал избрание Максимилиана королем Германии.

В 1491 году Карл VIII расторг брак с Маргаритой, женившись на наследнице Бретани и оставив бургундские владения при себе. Максимилиан начал войну против Карла, которая закончилась подписанием Санлисского договора в 1494 году, по которому Максимилиан получил свою часть Бургундии (графство Франш-Конте). В том же году это владение было передано в управление сыну Максимилиан Филиппу Красивому, который достиг совершеннолетия.

За время правления Максимилиану удалось собрать воедино, расширить и укрепить австрийские земли, присоединив герцогство Тироль. В 1491 году подписанием Пресбургского мира была закончена многолетняя война между Австрией и Венгрией.

Считая Австрию своим приоритетным владением, Максимилиан провел крупную реформу управления в 1498 году. Был создан ряд органов высшей власти: Надворный совет, Надворная палата и Надворная канцелярия.

Максимилиан также реформировал управление империей. В 1495 году на Вормском рейхстаге была принята «Имперская реформа». По ней Германия делилась на 6 имперских округов, каждый из которых имел свое окружное собрание, занимался налогами и армией. Также был создан Высший имперский суд, который стал главной опорой императора во взаимоотношении с князьями .

В 1495 году Максимилиан вступил в антифранцузскую Священную лигу, что послужило началом длительным Итальянским войнам, не принесшим успеха Германии.

В 1499 году был подписан Базельский мир , который завершил войну императора со Швейцарским союзом. Максимилиан был вынужден признать независимость Швейцарии от империи и Габсбургов.

В 1516 году Максимилиан заключил мир с Карлом VIII, чтобы обеспечить своему внуку Карлу, ставшему наследником Испании, императорскую корону.

Максимилиан умер в 1519 году. Его тело похоронили в капелле св. Георга в Нойштадте, а сердце в Брюгге, рядом с могилой первой жены.

Иллюстрации:

Альбрехт Дюрер. Портрет Максимилиана I (1519).

Автор статьи: Перепечкин К. В.