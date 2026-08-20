МАКСИМИЛИАН I ГАБСБУРГ

Максимилиан I Габсбург (Максимилиан I Австрийский, нем. Maximilian I. Habsburg, Maximilian von Osterreich) (22.03.1459, Винер-Нойштадт — 12.01.1519, Вельс) — эрцгерцог Австрийский, король Германии и император Священной Римской империи . Сын императора Фридриха III Габсбурга и дочери португальского короля Дуарте Красноречивого Элеоноры (1434—1467). В молодости увлекался рыцарскими поединками, охотой, любил пиры и развлечения, зачастую предпочитая эти занятия получению образования. В 1476 отец договорился о браке М. I с Марией Бургундской — дочерью и наследницей герцога Бургундского Карла Смелого . Их свадьба состоялась в августе 1477 уже после гибели Карла. М. I пришлось защищать унаследованные женой владения, которые стремился захватить французский король Людовик XI . В 1478—1479 ему удалось отвоевать ряд уже занятых французами территорий в Эно ( Геннегау ) и Артуа, нанеся им поражение 7 августа 1479 в битве при Гинегате. Оставшиеся под властью Марии княжества Нидерландов Исторических (в первую очередь Брабант , Фландрия и Голландия ) обладали огромным экономическим потенциалом, но представители сословий не желали выделять необходимые для ведения военных действий средства. Это стало одной из причин, препятствовавших дальнейшему успеху кампаний М. I против сил Людовика XI. Влияние Марии и бургундской придворной культуры во многом способствовало росту интереса М. I к наукам и искусству, щедрым покровителем которых он стал впоследствии.

После смерти Марии Бургундской в 1482 стал регентом их сына Филиппа Красивого (Филиппа I Габсбурга, 1478—1506) до его совершеннолетия в 1494, но попытки М. I проводить централизаторскую политику в Исторических Нидерландах привели к конфликту с подданными, вылившемуся в крупномасштабные восстания в городах Фландрии и Брабанта. Эти события способствовали заключению М. I (в том числе по инициативе фламандцев) Арасского договора 1482 с Людовиком XI. По его условиям М. I соглашался на переход части «бургундского наследства» — Пикардии и герцогства Бургундии (на практике уже захваченных французскими войсками) под власть Франции, тем не менее, в дальнейшем Габсбурги не оставляли попыток вернуть герцогство. Кроме того, заключалась помолвка дочери М. I Маргариты Австрийской (1480—1530) с дофином (будущим королем Карлом VIII ), а в качестве приданного невесты Франции должны были официально передать графства Артуа, Бургундию (Франш-Конте) и Шароле, также уже занятые французами. Условия Арасского договора были пересмотрены после заключения брака Карла

Условия Арасского договора были пересмотрены после заключения брака Карла VIII и Анны Бретонской, на которой до этого пытался жениться сам М. I, в 1491. Окончательно подавить городские восстания в Нидерландах назначенному М. I талантливому наместнику Альбрехту III Саксонскому удалось лишь к 1492, так же как и справиться с мощным мятежом, поднятым крестьянами и представителями городских низов из-за высоких налогов, дороговизны и голода в Сев. Голландии и Зап. Фрисландии и известным как «война хлеба и сыра». Тем не менее, Габсбурги в 1492 потеряли контроль над Гелдерном . После этого М. I сумел отвоевать у Франции Артуа и Франш-Конте, что было закреплено Санлисским договором 1493. Определенный консенсус, достигнутый с представителями нидерландской знати и городских элит, позволил уже Филиппу Красивому в 1494 фактически отменить действие «Великой привилегии», дарованной Марией Бургундской в 1477, которая закрепляла очень широкие политические права Генеральных Штатов в Нидерландах и представительных институтов отдельных княжеств. В 1512 нидерландские владения Габсбургов и Франш-Конте вошли в состав единого Бургундского округа империи.

После 1486, когда М. I с согласия отца был избран королем Германии, он все в большей степени стал принимать участие в общеимперской политике. В 1490 М. I получил от своего родственника эрцгерцога Передней Австрии и правителя Тироля Сигизмунда (1477—1496) его владения, что способствовало консолидации родовых земель Габсбургов, как и присоединение Вост. Тироля в 1500. Также М. I, воспользовавшись разразившейся в Венгрии борьбой за престол, в 1490 отвоевал занятые в 1477—1488 королем Венгрии Мать­яшем Хуньяди Австрию, Штирию, Каринтию и Крайну. Новый король Венгрии Владислав (Уласло) II Ягеллон (1490—1516), также являвшийся королем Чехии (1471—1516), по Пресбургскому миру 1491 согласился признать права на чешскую и венгерскую короны за наследниками М. I в случае отсутствия у Владислава сыновей. (После рождения у него сына — Людовика II Ягеллона в 1506 по Венскому договору 1515 были заключены матримониальные союзы между представителями Габсбургов и Ягеллонов, и в итоге Чехия и Венгрия в 1526 были унаследованы внуком М. I — Фердинандом (с 1555 — император Фердинанд I Габсбург )). Вместе с тем, неудачи М. I в Швабской войне в 1499 привели к окончательной потере владений Габсбургов в Швейцарии (по миру в Базеле 1499 Империя фактически утратила власть над территорией Швейцарского союза).После смерти отца в 1493 в руки М.

После смерти отца в 1493 в руки М. I перешла верховная власть в Империи, но его реальный контроль над ней оставался непрочным, несмотря на попытки проведения централизаторских реформ (создание общих административных, финансовых и судебных институтов, единого налогообложения и др.), которые наталкивались на традиционный сепаратизм германских князей. Практически безуспешными оказались и усилия М. I прекратить конфликты между княжествами, чему должно было способствовать провозглашение в 1495 на рейхстаге в Вормсе «вечного имперского мира». Преобразования в военной сфере, предпринимаемые М. I, сохранившим интерес к военному делу, доспехам и оружию, включая разнообразные новинки, способствовали постепенной замене рыцарского войска силами наемников-ландскнехтов. В 1493 М.

В 1493 М. I заключил брак с Бьянкой Марией Сфорца (1472—1510) — дочерью герцога Миланского Галеаццо Мария Сфорца (1466—1476), что создавало почву для включения М. I в борьбу за Миланское герцогство с Францией. В 1496—1497 был заключен двойной матримониальный союз между Филиппом Красивым и дочерью Изабеллы Кастильской (1474—1504) и Фердинанда II Арагонского (1479—1516) Хуаной Безум­ной (с 1504 — королева Кастилии, с 1516 — Арагона) и сыном Изабеллы и Фердинанда Хуаном (1478—1497) и дочерью М. I Маргаритой Австрийской. Активное включение Фердинанда в начале XVI в. в борьбу за Неаполитанское королевство в ходе Итальянских войн , а позднее конфликт с Венецией, который в 1508 привел к временной потере М. I ряда владений в Истрии и Фриуле, способствовало присоединению Империи к Камбрейской Лиге. В 1508 М. I удалось добиться от папы Римского Юлия II (1503—1513), стремившегося получить его поддержку, признания себя императором без церемонии коронации в Риме, что нарушило многовековую традицию. Военные кампании М. I, которого современники, несмотря на ряд поражений, считали талантливым полководцем, не приводили в Италии к большим успехам, в том числе потому, что имперские князья не были готовы предоставлять на них средства. Их приходилось выделять из доходов от собственных владений, а также брать займы у немецких банкиров (в том числе М. I заложил Фуггерам серебряные и медные рудники в Тироле).После неожиданной смерти Филиппа Красивого в 1506 наследником М.

После неожиданной смерти Филиппа Красивого в 1506 наследником М. I стал его старший внук — будущий император (с 1519) Карл V Габсбург .

Лит .: Rapp F. Maximilien d’Autriche: souverain du Saint Empire romain germanique, batisseur de la maison d’Autriche: 1459—1519. Paris, 2007; Silver L. Marketing Maximilian: the Visual Ideology of a Holy Roman Emperor. Princeton (N. J.)–Oxford, 2008 ; Metzig G. M. Kommunikation und Konfrontation: Diplomatie und Gesandtschaftswesen Kaiser Maximilians I. (?—1519). Berlin, 2016; Kaiser Maximilian I: Tirol-Osterreich-Eu­ropa, 1459—1519 / Hrsg. M. Forcher, Ch. Haidacher. Innsbruck, 2018; Maximilians Welt: Kaiser Maximilian I. im Spannungsfeld zwischen Innovation und Tradition / Hrsg. J. Helmrath, U. Kocher, A. Sieber. Gottingen, 2018; Benecke G. Maximilian I (1459—1519): an Analytical Biography. London, 2019. А. А. Майзлиш .