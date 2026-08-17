МАКСИМЕНКО ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ

Родился 14.09.1939. В 1965 г. окончил Ростовский государственный университет.

Кандидатская диссертация : Кочевое население Нижнего Дона в VII – III вв. до н. э. (Институт археологии АН СССР, 1974).

Докторская диссертация : Савроматы и сарматы на Нижнем Дону. Археологии и проблемы этнической истории (МГУ, 1991).

Работал в Ростовском государственом университете (в настоящее время Южный федеральный университет) с 1962 г. — лаборант, ассистент, преподаватель, доцент, с 1992 профессор . В 1986—1991 декан исторического факультета. С 1986 по 2011 г. заведующий кафедрой истории древнего мира и средних веков. С 2011 профессор-консультант кафедры археологии и истории древнего мира Института истории и международных отношений Южного федерального университета. .

Был директором НОЦ «Археология», главным редактором журнала «Донская археология».

Область интересов : Археология и древняя история степной зоны Евразии эпохи раннего железного века; этническая история, материальная и духовная культура населения Сев. Причерноморья, Предкавказья и Дона.

Сочинения: Савроматы и сарматы на Нижнем Дону. Ростов-н/Д., 1983;

Сарматы на Дону (археология и проблемы этнической истории) Донские древности АКМ. Азов, 1998. Вып. 6; (в соавт. с Бойко А.Л.).

Дон и Приазовье в древности: Учеб. пособ. для вузов. Ростов-н/Д.; История Дона и Сев. Кавказа с Древнейших времен до 1917;

Проблемы этнической интерпретации нижнедонских памятников скифской эпохи // Вестник древней истории. 2004. №3.

Восточные предметы в сарматских погребениях на Дону // Сокданчнончонг, N 38, 2007 (в соавторстве с Ли Джы Ын), (на корейском языке);

Античный город Танаис и варвары // Вестник древней истории. 2007. N 2 (в соавторстве с А.А. Харченко).