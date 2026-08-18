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МАКСИМА
МАКСИМА - вид афоризма, кратко сформулированный нравственный принцип или правило.
Близкая сентенции, максима может быть выражена в констатирующей или наставительной форме: «Показная простота - это утончённое лицемерие» (Ф. де Ларошфуко), «Победи зло добром» (Б. Паскаль).
Расцвет максимы как самостоятельного жанра приходится на XVII-XVIII века (Ларошфуко, Л. Вовенарг, Г. К. Лихтенберг и другие), в XIX веке к нему обращались И.В. Гёте, А. Шопенгауэр.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
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