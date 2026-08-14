МАКСИМ И Н ДАЗА

Максимин Даза ( лат . Gaius Gale­rius Valerius Maximinus, Daia, 20.11.270(?), Иллирик — 313, Тарс) — римский император-соправитель (305—313). Пастух, сын сестры Галерия , благодаря которому быстро продвинулся на военной службе. 1 мая 305, когда усыновивший его Галерий стал августом, М. Д. был провозглашен цезарем и получил в управление Сирию и Египет, где с особой жестокостью преследовал христиан. После того как в 308 на встрече в Карнунте Галерий назначил августом не его, а Лициния , М. Д., не довольствуясь титулом сына августов, в 310, опираясь на войско, провозгласил себя августом и был признан Галерием. После смерти дяди (311) М. Д. занял Малую Азию, маневрируя в борьбе с Лицинием, которая завершилась для него поражением в решающем сражении у Адрианополя 30 апреля 313. Летом того же года М. Д. заболел и умер в Тарсе.

Лит. : Barnes T. D. The New Empire of Diocletian and Constantine. Cambridge (Mass.), 1982. Е. В. Ляпустина.