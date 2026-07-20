МАКСИМ ЭФЕССКИЙ (Μάξιμος ὁ Ἐφέσιος)

Греческий философ-платоник периода Империи .

Максим происходил из знатного и богатого эфесского рода. Он был учеником Эдесия Каппадокийского, позже стал учителем и другом императора Юлиана . Они познакомились около 351 г., по словам Либания , именно Максим познакомил Юлиана с мистериями Гекаты «по халдейским обрядам» в Эфесе. После того, как Юлиан стал императором, он пригасил Максима к себе в Константинополь, где тот приобрел славу не только философа, но и чудотворца и предсказателя. Максим оставался со своим покровителем вплоть до самой его смерти во время Персидского похода. При Валенте и Валентиниане был заключен в тюрьму, откуда был отпущен по ходатайству Фемистия , в 370 г. был обвинен в заговоре с целью покушения на императора и колдовстве и предан смертной казни в Эфесе.

Либаний и Евнапий отзываются о Максиме как о «божественном муже» и теурге, философе, близком к богам. Юлиан состоял в переписке с Максимом и сохранилось несколько его писем, адресованных философу. Юлиан в них называет его своим наставником, руководителем (καθηγεμών), имея в виду роль Максима в его жизни. Возможно, Максиму принадлежали «Комментарии к "Категориям" Аристотеля» и астрологическая поэма «О началах», написанная гекзаметром.