МАКШЕЕВ ЗАХАРИЙ АДРЕЕВИЧ

Из дворян Новгородской губернии. Окончил Нижегородскую графа Аракчеева военную гимназию. 9.8.1874 поступил в 2-е военное Константиновское училище. 29.8.1874 переведен в Михайловское артиллерийское училище. 22.5.1877 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением в 41-й артиллерийскую бригаду. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 18.12.1878 произведен в поручики. 29.1.1879 переведен в 3-ю резервную артиллерийскую бригаду. 1.8.1879 поступил вольнослушателем в Михайловскую артиллерийскую академию с прикомандированием к Санкт-Петербургской крепостной артиллерии. 12.2.1880 зачислен слушателем в Михайловскую артиллерийскую академию. 27.8.1882 окончил академию по 1-му разряду, произведен в штабс-капитаны за отличные успехи с переводом в 24-ю артиллерийскую бригаду. 11.6.1883 прикомандирован к 1-му кадетскому корпусу для испытания в должности воспитателя. 15.6.1885 утвержден в должности воспитателя (со старшинством с 11.6.1883). 7.7.1885 переведен в военно-учебное ведомство с оставлением в должности воспитателя 1-го кадетского корпуса. 30.8.1885 произведен в капитаны. 12.4.1888 предоставлено право на преподавание математики в кадетских корпусах и однородных с ними учебных заведениях. С 1888 по 1894 гг. состоял приватным преподавателем математики в Пажеском корпусе. 30.8.1888 произведен в подполковники. 28.1.1891 предоставлено право на звание штатного преподавателя математики в кадетских корпусах. 29.8.1892 назначен ротным командиром 1-го кадетского корпус. 30.8.1892 произведен в полковники. 4.10.1894 назначен инспектором классов Александровского кадетского корпуса. 151.1900 назначен директором Александровского кадетского корпуса (с 19.2.1903 – Императора Александра II кадетский корпус). 1.4.1901 произведен в генерал-майоры. 10.6.1902 зачислен по полевой легкой артиллерии с оставлением в должности. 13.8.1906 назначен директором Педагогического музея военно-учебных заведений. 22.4.1907 произведен в генерал-лейтенанты. 2.4.1917 назначен начальником Главного управления военно-учебных заведений. 1.5.1917 избран почетным членом Конференции для подготовления офицеров к воспитательской деятельности с оставлением в должности. 28.9.1917 произведен в ген. от артиллерии с увольнении со службы по болезни с мундиром и пенсией. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России с составе Добровольческой армии и ВСЮР. В 1920 г. выехал в Сербию. Преподавал в эвакуированных Владикавказском, Сводном и Крымском кадетских корпу­сах. Затем инспектор классов бывшего Харьковского девичье­го института (до его расформирования в 1932 г.). Погребен на Новом кладбище в Белграде.

Жена: дочь киевского купца Вера Михайловна (урожденная Бубнова). Дети: Всеволод (род. 23.11.1888), Любовь (в замужестве Скасырская) (17.2.1893–4.11.1929, Франция), Леонид (род. 10.3.1897).