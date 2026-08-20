МАКСЕНЦИЙ, МАРК АВРЕЛИЙ ВАЛЕРИЙ (лат. Marcus Aurelius Valerius Maxentius)

Сын императора Максимиана, римский император (28 окт. 306 г. н.э. – 28 окт. 312 г. н.э.).

Не согласившись с решением Галерия о назначении Севера II и Константина августом и цезарем, Максенцию, заручившегося поддержкой преторианской гвардии и плебса, удалось поднять мятеж. На короткое время он смог добиться поддержки Южной и Центральной Италии, а также провинций Испания и Африка.

В 307 г. Максенций принял титул августа, однако, уже в 308 г. на встрече всех августов в Корнунте Максенций был объявлен врагом народа, что дало повод префекту претория в Африки Луцию Домицию Александру отпасть от союза с Максенцием, и провозгласить себя императором. В результате в Италию прекратились поставки зерна, вызвавшие голод в Риме и повлекшие стычки между преторианцами и жителями города. Максенций был вынужден послать войска в Африку для устранения Александра и водворения нового префекта претория – Гая Руфина Волузиана.

К 312 г. Константину удалось собрать войско и выступить против Максенция, и, несмотря на четырехкратное численное превосходство армии Максенция, одержав ряд побед (в том числе при Турине и Вероне), войти в Рим. Максенций, опасаясь предательства, решил дать сражение на открытой местности, однако, его армия, оказавшись в окружении между холмами и рекой отступила, мост, выстроенный из лодок, не выдержав, рухнул, и Максенций утонул в Тибре у Мульвийского моста. Его сыновья были казнены Константином. Позднее битва у Мульвийского моста (28 октября 312) стала считаться христианскими историками решающей победой христианства над язычеством, поскольку Константин, победив и став единоличным правителем, провозгласил христианство государственной религией.

При Максенции на римском форуме была заложена колоссальная, самая большая из когда-либо возводившихся здесь, базилика (308 г.). Площадь ее нефа превосходила 4 000 м2, высота сводов превышала 35 м. Это была первая перекрытая сводами базилика, что делало ее схожей с термами. Ее стены и пол были украшены цветным мрамором, а своды золоченым стюком, крыша покрыта черепицей из позолоченной меди. В центральной апсиде первоначально находилось статуя сидящего Максенция, однако, при Константине базилика подверглась перестройке, изваяние было перемещено западную аспиду, с предварительно приданными ему чертами Константина (312 г.). Помимо базилики, по приказу Максенция, неподалеку от Аппиевой дороги был построен комплекс зданий, включающий императорскую виллу, цирк, вмещавший до 15 000 зрителей, и семейный мавзолей.

Иллюстрация :

Ауреус Максенция.