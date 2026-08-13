МАКСАКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
МАКСАКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА - российская певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР (1971 год).
Мать Л.В. Максаковой.
Училась в Астраханском музыкальном училище. С 1919 года солистка оперной труппы в Астрахани, дебютировала в партии Ольги («Евгений Онегин» П.И. Чайковского). Ученица (с 1921 года) и жена Максимилиана Карловича Максакова (1869 год, Буковина - 26 марта 1936 года, Москва) - российская певца и режиссёра австрийского происхождения. В 1923-1924, 1928-1953 годах солистка московского Большого театра, в 1925-1927 годах - Ленинградской театра оперы и балета. В 1938-1941 годах участвовала в спектаклях Государственного ансамбля оперы под руководством И.С. Козловского.
В формировании творческой индивидуальности Максаковой большую роль сыграл Н. С. Голованов.
Среди лучших партий: Марина Мнишек (Государственная премия СССР, 1949 год) и Марфа (Государственная премия СССР, 1951 год) в операх «Борис Годунов» и «Хованщина» М.П. Мусоргского; Лель, Любаша, Ганна («Снегурочка», «Царская невеста», «Майская ночь» Н.А. Римского-Корсакова); Клариче («Любовь к трём апельсинам» С.С. Прокофьева), Алмаст (одноименная опера А.А. Спендиарова; первая исполнительница, Москва, 1930 год), Кармен (одноименная опера Ж. Бизе), Ортруда («Лоэнгрин» Р. Вагнера), Амнерис («Аида» Дж. Верди).
В концертном репертуаре певицы - романсы и песни М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, М.А. Балакирева, особенно много - Чайковского, русские городские романсы и народные песни, вокальные циклы Р. Шумана.
Много гастролировала по СССР, выступала в Турции (1935 год), Польше (1936 год), Финляндии (1950 год), ГДР (1968-1969 годы).
В 2003 году выпущено собрание аудиозаписей Максаковой.