МАКС E НЦИЙ

Максeнций ( лат . Marcus Aurelius Valerius) (ок. 283 — 28.10.312, Рим) — римский император-узурпатор (306—312), сын Максимиана Геркулия , зять Галерия . В 306 захватил власть в Риме и уговорил отца, ранее отказавшегося от власти, вернуться и стать августом наравне с ним. Ему удалось укрепиться в Риме, победив августов Флавия Севера и Галерия , а также избавившись от отца, уехавшего в Галлию к Константину I , который признал М. На встрече всех августов и цезарей в Карнунте в ноябре 308 М. был объявлен врагом народа, но продолжил править в Италии и Африке и украшать постройками Рим (базилика М. на Форуме). Под предлогом мести за смерть отца (210) М. вступил в борьбу с Константином. Потерпев поражение в битве у Мульвиева моста, во время бегства утонул в Тибре.

Лит. : Грант М. Римские императоры. М., 1998. С. 254—258. Е. В. Ляпустина.