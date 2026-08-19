МАКС БАДЕНСКИЙ
МАКС БАДЕНСКИЙ (Максимилиан Александер Фридрих Вильгельм Баденский) - германский государственный и военный деятель, принц.
Сын принца Вильгельма Баденского (1829-1897 годы).
Получил юридическое образование в университетах Фрайбурга, Гейдельберга и Лейпцига, служил в кавалерийских частях прусской армии. В 1907 году стал наследником баденского престола и президентом верхней палаты баденского ландтага. В 1911 году в звании генерал-маршала вышел в отставку с действительной военной службы.
С началом 1-й мировой войны вернулся в армию, в 1914 годы недолгое время служил в генштабе 14-го армейского корпуса, в который входили баденские части. С октября 1914 года почетный президент баденской организации Красного Креста, занимался вопросами помощи военнопленным.
В 1917 годы активно выступал против фактического установления в Германии военной диктатуры П.фон Гинденбурга и Э. Людендорфа и перехода к неограниченной подводной войне. В марте 1918 году направил имперскому канцлеру Г. фон Гертлингу аналитическую записку, содержавшую план возможного достойного выхода Германии из войны. 3 октября 1918 года занял посты имперского канцлера и прусского министра-президента. 5 октября 1918 года под давлением высшего военного командования обратился к президенту США Т.В. Вильсону с просьбой о перемирии на основе «Четырнадцати пунктов Вильсона». 26 октября 1918 года отправил в отставку Людендорфа. В условиях нарастания революционного кризиса 9 ноября 1918 года объявил о низложении императора Вильгельма II и передал полномочия имперского канцлера лидеру крупнейшей парламентской партии Ф. Эберту.
Отошёл от активной политической деятельности, открыл в своём замке Залем школу, которая должна была воспитывать интеллектуальную элиту будущей Германии. В 1927 году опубликовал «Воспоминания и документы» («Erinnerungen und Dokumente»). В 1928-1929 годы глава Баденского дома.