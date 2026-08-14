МАКРОПЕДИЙ Георг (Georgius Macropedius), урожденный Георг ван Лангвелт (Joris van Lanckvelt)

Нидерландский гуманист, педагог и неолатинский драматург.

Будучи с 1502 г. членом общины и обучаясь в школе братства «Общей жизни» в Хертогенбосе, он получает соответствующую гуманистическую подготовку и в своей последующей деятельности выступает последователем Эразма Роттердамского и Иоганна Рейхлина. После рукоположения в сан в 1508 г. Г. Макропедий становится преподавателем семи свободных искусств и древних языков (включая древнееврейский) в различных школах братства. В 1508—1524 и 1527—1530 гг. преподает в гимназии Хертогенбоса, с 1524 по 1527 гг. возглавляет школу Св. Иеронима в Льеже, считавшуюся лучшей школой братства, а с 1531 по 1557 гг. возглавляет школу Св. Иеронима в Утрехте. Выйдя на пенсию в глубокой старости, гуманист умирает в 1558 г. во время эпидемии чумы.

Г. Макропедий — автор нескольких учебников, наиболее известным из которых является пособие по искусству создания писем и риторике («Epistolica», 1543), перенесшее несколько десятков переизданий еще в XVI в.

Однако наибольшую известность Г. Макропедий получил как неолатинский драматург. Непревзойденный стилист, он обращается к разнообразным сюжетам и жанрам: это комедия о студенческой жизни «Мятежные студенты» (1535), фарс «Андриска» (1538), текст которого ляжет в основу «Укрощения строптивой» У. Шекспира, масленичная комедия «Вакханки» (1540), назидательная притча «Всякий человек» (1539). Это переложение популярного в голландской литературе сюжета конца XV в. поставило его в один ряд с ведущими драматургами современности: только в XVI в. текст перенес 12 изданий, и было сделано большое число переложений на национальные языки (в частности, известно шесть немецких версий). Заподозренный в симпатиях к протестантизму, Г. Макропедий подготавливает вторую редакцию произведения 1552 г., где поясняет свои теологические взгляды. В целом же его отличала скорее универсальная христианская религиозность и некоторая отрешенность от конфессиональной полемики, что наглядно демонстрируют его библейские драмы («Блудный сын» (1537), «Лазарь» (1541), «Иосиф» (1544)), популярные как среди католиков, так и протестантов. Фактически все сочинения Макропедия, за исключением поздней драмы «Схоластический Иисус» (1556), вошли в собрание его сочинений 1552—1554 гг. В 1565 г., через семь лет после смерти гуманиста, группа его учеников в память о своем удивительном наставнике опубликовала сборник стихов «Apoteosis D. Georgii Macropedii».

Иллюстрации:

Портрет Филиппа Галля 1572 г.