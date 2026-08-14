МАКРОН , ЭММАНЮЭЛЬ

Макрон ( фр . Macron) , Эмманюэль (род. 21.12.1977, г. Амьен) — французский государственный деятель, президент Французской республики, избранный в мае 2017, переизбран на второй срок в 2022. Выходец из обеспеченной семьи, принадлежащей к верхушке среднего класса. Получил образование в частном католическом лицее Провидения в г. Амьен, в парижском Институте политических наук и в Университете Париж-X Нантер. Завершил высшее образование в Национальной школе администрации в г. Страсбург. В 2004 получил место в Генеральной инспекции финансов, где вскоре заручился покровительством ее руководителя Ж.-П. Жуйе, который познакомил его с Ж. Аттали, первым председателем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и бывшим специальным советником президента Ф. Миттерана . В 2007 Аттали включил М. в состав созданной президентом Н. Саркози Комиссии по изучению условий обеспечения роста французской экономики. Работа в «комиссии Аттали» обеспечила молодому М. связи в высших экономических кругах. По завершении работы комиссии Аттали способствовал назначению М. на руководящую должность в банк Ротшильда (Rothschild & Cie), где М. проявил качества блестящего инвестиционного банкира. В деловых кругах его стали называть «Моцартом финансов» за серию очень выгодных операций, принесших банку миллиардные прибыли. Согласно декларации о доходах, лично М. в 2009—2013 заработал (за вычетом налогов) 2,8 млн евро. Перед ним открывалась перспектива стать одним из самых пре­успевающих бизнесменов-финансистов европейского уровня, но у М. появились политические амбиции. Еще в 2006 он знакомится с Первым секретарем Социалистической партии (ФСП) Ф. Олландом и вступает в ФСП, но в 2009 прекращает участие в партийной жизни, не разделяя социально-экономического популизма левых социалистов. Он так и не стал ни социалистом, ни социал-демократом в европейском понимании. Его взгляды можно определить как социал-либеральные. В отличие от классических либералов и неолибералов с их приверженностью идее саморегулируемости рынка, М. признавал роль государства в перераспределении части общественного продукта в пользу социально слабых членов общества, но одновременно он был решительным противником этатизации экономики и экономически необоснованных социальных проектов, с которыми выступали левые социалисты. Дистанцировавшись от ФСП, М. остался экономическим советником Олланда. В 2012 победивший на президентских выборах Олланд назначает М. заместителем Генерального секретаря Елисейского дворца по вопросам экономики и финансов. На этом посту М. проработает более двух лет, предостерегая президента-социалиста от непродуманных шагов в социально-экономической политике. Не­удовлетворенность результатами своей деятельности побудила М. в июне 2014 уйти из Елисейского дворца. Он собирался уехать в США и попытаться реализовать свои способности в Силиконовой долине, когда президент Олланд предложил М. пост министра экономики, промышленности и цифровых технологий. М. принял это предложение и в течение двух лет работал на этом посту, пытаясь модернизировать французскую экономику, сделать ее более эффективной. Обострявшиеся отношения с премьер-министром Э. Вальсом, ревниво относившимся ко всем инициативам М., но главное — постепенное осознание обреченности правительственного корабля и его команды во главе с президентом Олландом побудили М. в августе 2016 выйти из правительства и целиком посвятить себя подготовке к президентским выборам 2017, в которых он решил принять участие. Еще в апреле 2016 М. создает собственную политическую партию социал-либеральной направленности — «Вперед!» («En marche!»), объявив, что его партия будет одновременно и левой, и правой. Столь парадоксальная само­идентификация неожиданно привлекла к партии и ее лидеру многих традиционных центристов, а также разочаровавшихся из среды левых (социалистов) и правых («республиканцев»). Этот феномен своеобразно выражал кризис устоявшейся за десятилетия существования Пятой республики биполярной политической системы с попеременным чередованием у власти правоцентристов и социалистов, которая полностью себя исчерпала. Одним из первых М. сумел понять, что страна и существующая в ней политическая и экономическая системы нуждаются в не­-отложной модернизации на принципиально новых основаниях. На необходимости переформатирования изжившей себя системы М. и построил всю свою предвыборную платформу, изложенную в его программной книге «Революция», опубликованной весной 2016. В ходе предвыборной кампании практически неизвестный прежде французам М. сумел внушить представление о себе как о политическом лидере новой фор­мации — высокообразованном ин­теллектуале, энергичном, трудоспособном и настойчивом, не отягощенном грузом прошлого, человеке с безупречной репутацией, в отличие от некоторых других претендентов на Елисейский дворец. Значительную роль в победе М. сыграли симпатизировавшие ему СМИ, активно разоблачавшие его главных конкурентов — М. Ле Пен и Ф. Фийона. Уже 1-й тур президентских выборов (23 апреля 2017) показал провал кандидатов системных партий — социалиста Б. Амона (6,3 %) и пра­воцентриста Ф. Фийона (20 %). Получив 24 % голосов, М. стал безусловным лидером, обойдя М. Ле Пен (21,3 %) и лидера крайне левых Ж.-Л. Меланшона (19,6 %). Во 2-м туре (7 мая 2017) М. уверенно (66,10 %) победил М. Ле Пен, собравшую менее 34 % голосов избирателей. 14 мая 2017 39-летний М. официально стал 8-м президентом Пятой республики. Состоявшиеся в июне того же года парламентские выборы принесли столь же убедительную победу макроновской партии «Вперед, Республика!», получившую 308 мест (из 577) в Национальном собрании. Вместе с союзниками-центристами (+ 42 места) президентская партия обеспечила себе абсолютное большинство (350 голосов) в нижней палате, что позволило президенту М. уже осенью 2017 приступить к реализации программы по структурной модернизации Франции. В экономической сфере президент М. придерживался либерально-технократического курса, сочетая механизмы как приватизации, так и национализации в намерении привести французскую экономику в соответствие с реалиями эпохи глобализации. Он стремился повысить инвестиционную привлекательность Франции, расширить свободу бизнеса и поднять на новый уровень эффективность управления предприятиями. Ощутимые результаты экономических преобразований должны были, по замыслу М., проявиться к 2022 году — к очередным президентским выборам во Франции. Во внутренней политике М. стремился модернизировать систему управления, сделав ее более открытой и менее элитарной и тем самым добиться большего доверия в глазах избирателей. Внешняя политика М. сочетала в себе желание наладить более тесное сотрудничество с США, сохранить партнерские отношения с Россией и Китаем, упрочить давние позиции Франции в Африке и повысить ее роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Важнейшая составная часть внешнеполитической стратегии М. предполагала превращение Франции в лице ее президента в лидера Евросоюза после предстоявшего ухода канцлера ФРГ А. Меркель . Масштабные планы М. по модернизации Франции натолкнулись на энергичное сопротивление значительной части населения. Уже осенью 2017, когда глава государства и правительство Э. Филиппа приступили к их реализации, выяснилось, что многие французы непредсказуемым рискам модернизации предпочли сохранение завоеванных предшествующими поколениями соци­аль-ных благ. М. неожиданно для самого себя оказался заложником одержанных им побед в двух избирательных кампаниях — президентской и парламентской. За отсутствием в Нацио­нальном собрании достаточно влиятельной оппозиции, способной оспорить решения президента и правительства, массовый протест выплеснулся на улицы, как только глава государства приступил к за-думанным им преобразованиям: реформа трудового и пенсионного законодательств, повышение акцизов на автомобильное (дизельное) топливо, реформа образовательной системы и т. д. Ответом на одобряемые подконтрольным президенту пар­ламентом законы стали массовые уличные протесты (манифестации «желтых жилетов» в 2018—2019, выступления против пенсионной реформы в 2019—2020), побудившие М. существенно скорректировать первоначальные планы. Самым серь­езным испытанием для президента М. стала начавшаяся в 2020 пандемия коронавируса COVID-19, которая нанесла тяжелый урон французской экономике. По мере распространения новой коронавирусной инфекции М. вынужден был в феврале 2020 ввести ряд ограничительных мер: запрет массовых мероприятий, закрытие образовательных учреждений, ресторанов, кафе, библиотек, ограничения на передвижение внутри страны, закрытие магазинов, не торгующих предметами первой необходимости и т. д. Были приостановлены все реформы, находящиеся на разных стадиях рассмотрения в парламенте. Ряд ограничений сохранялся до середины мая 2020, когда началась их постепенная отмена. Однако новая волна пандемии вынудила президента М. 17 ­октяб-ря 2020 ввести в Париже, Марселе и ряде других крупных городов комендантский час сроком на четыре недели. С целью поддержки населения глава государства заявил о принятии исключительных мер по отсрочке налоговых, социальных платежей и сроков погашения банковских долгов. Все эти чрезвычайные меры обошлись бюджету в 300 млрд евро. В начале сентября 2020 новый премьер-министр Ж. Кас-текс представил правительству план на 100 млрд евро по перезапуску экономики страны после пандемии. Действия президентской команды и недовольство французов были использованы «несистемной» оппозицией, расширявшей свое влияние, о чем свидетельствовали результаты промежуточных (европейских, муниципальных, департаментских и региональных) выборов 2019, 2020 и 2021, когда пропрезидентская партия «Вперед, Республика!» уступила своим политическим оппонентам. На фоне ослабления электоральных позиций сторонников президента, как и традиционных партий (социалистов и «республиканцев»), росло влияние ультраправых («Национальное объединение» М. Ле Пен и «Реконкиста» Э. Земмура) и крайне левых («Непокоренная Франция» ­Ж.-Л. Меланшона). Именно Ле Пен и Меланшон представляли для М. наибольшую опасность на президентских выборах 2022. Неоднозначно выглядели и внешнеполитические результаты первого президентского срока М. Оставаясь в рамках евроатлантической солидарности, М. выступил с рядом самостоятельных инициатив, в частности по нормализации отношений Запада с Россией, испортившихся после событий 2014 на Украине и возвращения Крыма в состав России. Однако его попытки посредничества в обострявшемся конфликте между Украиной и Россией не увенчались успехом. Верный принципам евроатлантизма, М. продолжил политику санкций, введенных в 2014 в отношении России, хотя и не скрывал своего скептицизма в отношении их эффективности. С началом Специальной военной операции России на территории Украины в феврале 2022 президент М. без колебаний поддержал Киев и санкционировал передачу ему отдельных видов во­оружений. Но и в этом вопросе он не был последователен. С одной стороны, М. говорил о недопустимости и даже опасности «унижения России», а с другой — заявлял о том, что нельзя допустить победы России на Украине. Французский президент выступил за укрепление восточного фланга НАТО и одновременно — за создание военной составляющей Евросоюза, который он хотел бы видеть не только экономическим, но и военно-политическим центром силы. Неблагополучное социально-экономическое положение в стране в результате пандемии коронавируса COVID-19, а также крайне обострившаяся из-за событий на Украине международная обстановка создали тот фон, на котором развернулись президентские (апрель 2022) и парламентские (июнь 2022) выборы во Франции. По результатам первого тура президентских выборов (10 ап­реля) действующий глава государства вышел на первое место, получив 27,85 % голосов. Тем самым он даже улучшил свой результат 2017 (24 %). Его основной соперник, М. Ле Пен (23,15 %) заняла 2-е место, получив на 2 % больше, чем в 2017 — 21,3 %. Третьим по итогам первого тура стал Ж.-Л. Меланшон — 21,95 % (19,6 % в 2017). Ожидаемо провалились кандидаты от двух терявших влияние традиционных партий: республиканец (неоголлист) Валери Пекресс (4,78 %) и социалист Анн Идальго (1,74 %). Мобилизовав все имеющиеся ресурсы, М. сумел во 2-м туре (24 апреля) одержать победу (58,55 % или 18,7 млн голосов) над М. Ле Пен (41,45 % или 13,3 млн). Но одержанная М. победа уже не была столь впечатляющей, как в 2017 (66,10 %). Действующий президент потерял более 8 % голосов, но был переизбран на 2-й пятилетний срок. Новый виток политической борьбы развернулся в ходе кампании по выборам в Национальное собрание (12—19 июня 2022), от результатов которых зависело продолжение задуманных президентом М. реформ. Как и ожидалось, пропрезидентской коалиции «Вместе!» не удалось сохранить в нижней палате абсолютное большинство, которое они получили в 2017, завоевав 245 мест (из 577) вместо 350, полученных на предыдущих выборах. Это свидетельствовало о возросшем в обществе недовольстве результатами социально-экономической политики главы государства. Со своей стороны и оппозиция не смогла добиться преобладающего влияния в нижней палате. Левая коалиция («Новый социально-экологический союз левых сил»), возглавляемая ­Ж.-Л. Меланшоном, получила 131 место. Ультраправое «Национальное объединение» во главе с М. Ле Пен обеспечило себе 89 депутатских мандатов, а правоцентристская партия «Республиканцы» В. Пекресс — 61. Таким образом, ни одной из политических сил не удалось обеспечить за собой устойчивое большинство, позволяющее надежно контролировать Национальное собрание. Тем не менее, сторонникам президента М. удалось сформировать правительство во главе с Э. Борн, возглавлявшей после 2017 министерства транспорта, экологии и труда. Возникшее по результатам выборов 2022 неустойчивое ­со-отношение сил в парламенте существенно затрудняет осуществление замыслов главы государства по модернизации Франции, что может побудить его к роспуску Национального собрания и проведению до-срочных выборов.

Соч. : Revolution. Paris, 2016; Macron par Macron. Paris, 2017.

Лит. : Prissette N. Emmanuel Macron en marche vers l’Elysee. Paris, 2016; Idem. Emmanuel Macron. Le president inattendu. Paris, 2017; Bournaud F.-X. Emmanuel Macron, les coulisses d’une victoire. Paris, 2017; Бунин И. Выборы Макрона, или Выбор Франции. Французская политика в 2017—2018 годах. М., 2018; Рубинский Ю. И. Приметы времени. Т. 2. Франция: незаконченная модернизация. М., 2018; Франция при президенте Эммануэле Макроне: в начале пути. Сб. статей. М., 2018; Branco J. Contre Macron. Paris, 2019; Berdah A. Emmanuel Macron. Verites et legendes. Paris, 2021; Duhamel A. Emmanuel le Hardi. Paris, 2021; Gauchet M. Macron, les lecons d’un echec: Comprendre le malheur francais II. Paris, 2021; Современная Франция: между тревогами и надеждами. М., 2022. П. П. Черкасов.