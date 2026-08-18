МАКРОН ЭММАНУЭЛЬ

Французский политик, государственный деятель, действующий президент Франции с 14 мая 2017 г.

Семья, образование и первые шаги

Родился в семье профессора неврологии Университета Пикардии Жана-Мишеля Макрона и врача Франсуаз Макрон-Ногес. Первоначально учился в местной христианской средней школе, но в старших классах перешел в элитный лицей имени Генриха IV. Затем последовала учеба в Университете Париж X-Нантер, Институте политических исследований. В 2004 г. окончил Национальную школу администрации. Работал инспектором в Министерстве экономики с 2004 по 2008 год. Был инвестиционным банкиром в Rothschild & Cie Banque, где всего за 4 года работы здесь дослужился до партнера компании с доходом в 1 млн. евро в год.

Политическая карьера

С 2006 г. стал интересоваться политикой, именно тогда стал участвовать в собраниях Социалистической партии. В 2011 г. принимал участие в подготовке избирательной кампании социалистов в парламент и на пост президента, где он занимался разработкой экономической платформы кандидата. С 2012 по 2014 год работал заместителем генерального секретаря при президенте Ф. Олланде. Подал в отставку 15 июля 2014 г., а 26 августа был назначен министром экономики, промышленности и информационных технологий в правительстве М. Вальса. Главное детищем Макрона на этом посту стал т.н. «закон Макрона», который предусматривал либерализацию торговли, доступность общественного транспорта, снижение издержек при ведении бизнеса.

6 апреля 2016 г. создал политическое движение «Вперёд!» (впоследствии реорганизовано в партию «Вперёд, Республика!»). 30 августа 2016 г. подал в отставку с поста министра. Осенью Макрон объявил о своем участии в президентских выборах 2017 г. и опубликовал книгу-программу «Революция», в которой нашли отражение как лозунги правых, так и левых. Данная программа сразу разошлась большим тиражом и стала настоящим политическим бестселлером. 1 декабря 2016 г. действующий президент Ф. Олланд снял свою кандидатуру с выборов, а бывший президент Н. Саркози проиграл праймериз Ф. Фийону, что укрепило позиции Макрона.

После первого тура голосования 23 апреля 2017 г. Макрон вышел во второй тур, набрав 23,86 % голосов избирателей и заняв первое место. Его кандидатуру поддержали выбывшие кандидаты Франсуа Фийон и Бенуа Амон, опасавшиеся прихода к власти лидера Национального фронта. Во втором туре президентских выборов 7 мая Макрон победил с двукратным отрывом, в 39 лет став самым молодым президентом Французской республики за всю историю этого поста. 14 мая 2017 г. Эмманюэль Макрон официально вступил в должность.

С 2007 года женат на Брижит Троньё, которая была его учительницей французского языка. Брижит старше своего мужа на 24 года.