ЛИТЫ
ЛИТЫ (позднелатинское liti, также laeti, lassi, lazzi, leysingjar) - социально-правовая группа населения у некоторых древнегерманских племён и в странах раннесредневековой Европы с сильным влиянием германского наследия.
Упоминаются в ряде варварских правд (например, Салической, Саксонской, Фризской), грамотах, описях, некоторых нарративных источниках. В законах лангобардов им соответствуют haldii (aldiones).
В историко-правовой литературе их часто определяют как полусвободных, что не оправдано источниками и неточно по сути. Литы занимали промежуточное положение между полноправными свободными, с одной стороны, и рабами, колонами, иными группами зависимого населения - с другой. Они могли носить оружие, выступать в народных собраниях и суде, заключать брак по своей воле, их жизнь была защищена вергельдом (др.-герм. wergeld - денежное возмещение за убийство, выплачиваемое родственникам убитого убийцей и его сородичами), но он вдвое меньше вергельда полноправного свободного.
Закон защищал право Лита на имущество, в т.ч. на землю и рабов, но рассматривал их как зависимых людей, обязанных господину небольшими платежами. Господин, как правило, отвечал за их проступки, как и за проступки рабов, но освобождённые рабы иногда назывались Литами.
Вероятно, Литы произошли из вольноотпущенников по германскому праву, которое в отличие от римского права не предполагало обретение бывшими рабами полноправия. К началу классического Средневековья Литы, наряду с другими группами зависимого населения, вошли в состав феодально-зависимого крестьянства. От Литов раннего Средневековья произошли, в частности, зависимые крестьяне феодалов Саксонии - латы.