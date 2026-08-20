ЛИТЫ

ЛИТЫ (позд­не­ла­тин­ское liti, так­же lae­ti, lassi, lazzi, leysingjar) - со­ци­аль­но-пра­во­вая груп­па на­се­ле­ния у не­ко­то­рых древнегерманских пле­мён и в стра­нах ран­не­сред­неве­ко­вой Ев­ро­пы с силь­ным влия­ни­ем германского на­сле­дия.

Упо­ми­на­ют­ся в ря­де вар­вар­ских правд (например, Са­ли­че­ской, Сак­сон­ской, Фриз­ской), гра­мотах, опи­сях, не­ко­то­рых нар­ра­тив­ных ис­точ­ни­ках. В за­ко­нах лан­го­бар­дов им со­от­вет­ст­ву­ют haldii (aldiones).

В ис­то­ри­ко-пра­во­вой литературе их час­то оп­ре­де­ля­ют как по­лу­сво­бод­ных, что не оп­рав­да­но ис­точ­ни­ка­ми и не­точ­но по су­ти. Литы за­ни­ма­ли про­ме­жу­точ­ное по­ло­же­ние ме­ж­ду пол­но­прав­ны­ми сво­бод­ны­ми, с од­ной сто­ро­ны, и ра­ба­ми, ко­ло­на­ми, ины­ми груп­па­ми за­ви­си­мо­го на­се­ле­ния - с дру­гой. Они мог­ли но­сить ору­жие, вы­сту­пать в народных со­б­ра­ниях и су­де, за­клю­чать брак по сво­ей во­ле, их жизнь бы­ла за­щи­ще­на вер­гель­дом (др.-герм. wer­geld - де­неж­ное воз­ме­ще­ние за убий­ст­во, вы­пла­чи­вае­мое род­ст­вен­ни­кам уби­то­го убий­цей и его со­ро­ди­ча­ми), но он вдвое мень­ше вер­гель­да пол­но­прав­но­го сво­бод­но­го.

За­кон за­щи­щал пра­во Лита на иму­ще­ст­во, в т.ч. на зем­лю и ра­бов, но рас­смат­ри­вал их как за­ви­си­мых лю­дей, обя­зан­ных гос­по­ди­ну не­боль­ши­ми пла­те­жа­ми. Гос­по­дин, как пра­ви­ло, от­ве­чал за их про­ступ­ки, как и за про­ступ­ки ра­бов, но ос­во­бо­ж­дён­ные ра­бы ино­гда на­зы­ва­лись Литами.

Ве­ро­ят­но, Литы про­изош­ли из воль­но­от­пу­щен­ни­ков по гер­ман­ско­му пра­ву, ко­то­рое в от­ли­чие от рим­ско­го пра­ва не пред­по­ла­га­ло об­ре­те­ние бывшими ра­ба­ми пол­но­пра­вия. К на­чалу клас­сического Сред­не­ве­ко­вья Литы, на­ря­ду с другими груп­па­ми за­ви­симо­го на­се­ле­ния, во­шли в со­став фео­даль­но-за­ви­си­мо­го кре­сть­ян­ст­ва. От Литов ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья про­изош­ли, в ча­ст­но­сти, за­ви­си­мые кре­сть­я­не феодалов Сак­со­нии - ла­ты.

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