МАКРОБИЙ, АМВРОСИЙ ФЕОДОСИЙ

Макробий, Амвросий Феодосий ( лат. Macrobius Ambrosius Theodosius) (V в.) — римский писатель 1-й половины V в., вероятно, префект претория Италии в 430. Единственное сохранившееся целиком сочинение М. — комментарий к цицероновскому «Сну Сципиона» («Somnium Scipionis») из 6-й книги диалога «О государстве», вместе с которым до нас дошел и комментируемый текст Цицерона. Сравнивая политические трактаты Цицерона и Платона, М. вводит читателя в философию, затрагивая при этом все ее области: физику, этику и логику. В комментарии энциклопедического характера содержатся рассуждения о числах, о добродетели души, об астрономии и музыке и, наконец, о самостоятельном движении и бессмертии души. Текст М. послужил основным передаточным звеном между античной наукой и философией неоплатонизма и европейским средневековьем. Главный труд М. — «Сатурналии» («Saturnalia») — сохранился не полностью. В этом сочинении, написанном в форме философского диалога (по образцу «Пира» Платона), происходящего в декабрьские дни популярного римского праздника, содержится множество сведений, почерпнутых у антикваров и комментаторов Вергилия, но прежде всего у Авла Геллия и Плутарха . Изучение Вергилия призвано служить введением не только в греческую и римскую литературу, но и во все области знания, обеспечивая энциклопедическое образование. Если в Средние века больше читали и использовали комментарий на «Сон Сципиона», в эпоху Возрождения более популярными стали «Сатурналии» как источник всевозможных сведений, а порой острот и анекдотов. Также М. написал грамматический трактат о различиях и сходствах греческих и латинских глаголов, известный только по фрагментам.

Лит. : Альбрехт М. фон. История римской литературы от Андроника до Боэция и ее влияния на позднейшие эпохи. Т. III. М., 2005. С. 1619—1625; Петрова М. С. Макробий Феодосий и представления о душе и о мироздании в поздней античности. М., 2007: Kaster R. A. Studies in the Text of Macrobius’ Saturnalia . Oxford–New York, 2010. Е. В. ­Ляпустина.