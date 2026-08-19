МАКРИН, МАРК ОПЕЛЛИЙ

Макрин, Марк Опеллий ( лат. Marcus Opellius Macrinus) (ок. 164, Кесария Мавретанская — 08.06.218, Каппадокия) — римский император (217—218). Родом из всаднической африканской семьи, получил юридическое образование. В Риме при императоре Септимии Севере стал управляющим имения префекта претория Плавциана. После падения Плавциана М. получает должность руководителя почтового ведомства Фламиниевой дороги, затем прокуратора имений Каракаллы, а в 212 становится префектом претория. Во время парфянского похода Каракаллы М. организовал заговор, в результате которого 8 апреля 217 Каракалла был убит, а М. объявлен императором. М. амнистировал осужденных за оскорбление величия и запретил такие процессы, сократил увеличенные Каракаллой налоги и объявил своего сына Диадумена цезарем, однако вскоре подвергся нареканиям за свои назначения на ключевые посты людей, не имевших опыта и авторитета, небрежение государственными делами и заключение невыгодного для Рима мира с Парфией. В результате интриги, проведенной Юлией Месой, армия признала новым императором Гелиогабала, верные М. войска были разбиты, он сам и его сын убиты, а их память предана проклятию.

Лит .: Chastagnol A. Histoire Auguste. Paris, 1994; Cavuoto P . Macrino. Napoli, 1983; Marasco G . L’ideologie imperiale de Macrin // Revue des etudes anciennes. Vol. 98. 1996. P. 187—195; Циркин Ю. Б . Политическая история Римской империи. Т. 1. СПб., 2018. А. Д. Пантелеев.