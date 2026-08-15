МАКРЕНКОВА ЕЛЕНА МАКАРОВНА
Родилась в 1939 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1961 г.
Кандидатская диссертация: Французская социалистическая партия (СФИО) в период становления IV-й Республики во Франции (ИВИ АН СССР, 1968).
Докторская диссертация: П. Лафарг и французское рабочее движение (ИВИ РАН, 1990).
Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН.
Область интересов: Франция 19-20 вв., история русской эмиграции.
Сочинения: Французская социалистическая партия в годы IV-й Республики. М., 1973;
П. Лафарг и французское рабочее движение М., 1978;
Загадки русской эмиграции. М., 1996;
П. Лафарг и его русские коресонденты // Общественная мысль в контексте истории культуры. М., 2004;
Русская колония в Париже во время оккупации Германией (перевод, вводная часть, комментарии) // Диаспора. Париж, 2005.
"Загадка русской эмиграции. Утопия и реальность.", Германия, "Пальмариум Академик Паблишинг", 2012.