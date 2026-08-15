МАКРЕМВОЛИТ АЛЕКСЕЙ

МАКРЕМВОЛИТ АЛЕКСЕЙ - ви­зантийский пи­са­тель.

Про­ис­хо­дил из Кон­стан­ти­но­по­ля .

При­над­ле­жал к круж­ку книж­ни­ков-ин­тел­лек­туа­лов, за­ни­мал­ся пре­по­да­ва­ни­ем. Со­сто­ял на служ­бе у Фео­до­ра Пат­ри­кио­та, фи­нан­со­во­го со­вет­ни­ка Ио­ан­на VI Кан­та­ку­зи­на (1341-1342 годы). В гражданской вой­не 1341-1347 годов под­дер­жал Ио­ан­на VI Кан­та­ку­зи­на, кри­ти­ко­вал его про­тив­ни­ков - пат­ри­ар­ха Ио­ан­на XIV Ка­ле­ку, Гри­го­рия Акин­ди­на, им­пе­рат­ри­цу Ан­ну Са­вой­скую.

Литературное на­сле­дие Макремволита вклю­ча­ет эпи­грам­мы, ис­то­рические со­чи­не­ния [«Ис­то­ри­че­ская речь» («Λόγος ἱστοριϰός»), по­свя­щён­ная со­бы­ти­ям вой­ны с ге­ну­эз­ца­ми 1348-1349 годов], по­ле­мические трак­та­ты про­тив иу­де­ев и му­суль­ман, бо­го­слов­ские рас­су­ж­де­ния о Бо­же­ст­вен­ных энер­ги­ях, близ­кие к уче­нию Гри­го­рия Па­ла­мы, и другие. В твор­че­ст­ве Макремволита эс­ха­то­ло­гические мо­ти­вы пе­ре­пле­та­ют­ся с ожи­да­ни­ем не­ми­нуе­мо­го кру­ше­ния им­пе­рии, ко­то­рой уг­ро­жа­ют не толь­ко тур­ки-ос­ма­ны и ге­ну­эз­цы, но и внут­рен­нее раз­ло­же­ние ви­зантийского об­ще­ст­ва: плач «На раз­ру­ше­ние ку­по­ла Свя­той Со­фии» («Εἰς τ&varia;ην ‘Agίαν Σοϕίαν πεσοῦσαν»), по­ве­ст­вую­щий о по­след­ст­ви­ях зем­ле­тря­се­ния 19 мая 1346 года, «Раз­го­вор бо­га­тых и бед­ных» («Διάλογος πλουσίων ϰαί πενήτων », 1343 год, русский перевод 1972 год). В «Ал­ле­го­рии на "Лу­кия, или Ос­ла"» («’Allhgorία εἰς τ&varia;ον Λούϰιον &psili_and_oxia;η ῎Ονον») Макремволит ин­тер­пре­ти­ру­ет Лу­киа­на в ал­ле­го­рическом ду­хе, пред­ла­гая мо­раль­ное и бо­го­слов­ское тол­кова­ние зна­ме­ни­то­го позд­не­ан­тич­но­го сю­же­та.