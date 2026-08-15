МАКРЕМВОЛИТ АЛЕКСЕЙ
МАКРЕМВОЛИТ АЛЕКСЕЙ - византийский писатель.
Происходил из Константинополя.
Принадлежал к кружку книжников-интеллектуалов, занимался преподаванием. Состоял на службе у Феодора Патрикиота, финансового советника Иоанна VI Кантакузина (1341-1342 годы). В гражданской войне 1341-1347 годов поддержал Иоанна VI Кантакузина, критиковал его противников - патриарха Иоанна XIV Калеку, Григория Акиндина, императрицу Анну Савойскую.
Литературное наследие Макремволита включает эпиграммы, исторические сочинения [«Историческая речь» («Λόγος ἱστοριϰός»), посвящённая событиям войны с генуэзцами 1348-1349 годов], полемические трактаты против иудеев и мусульман, богословские рассуждения о Божественных энергиях, близкие к учению Григория Паламы, и другие. В творчестве Макремволита эсхатологические мотивы переплетаются с ожиданием неминуемого крушения империи, которой угрожают не только турки-османы и генуэзцы, но и внутреннее разложение византийского общества: плач «На разрушение купола Святой Софии» («Εἰς τ&varia;ην ‘Agίαν Σοϕίαν πεσοῦσαν»), повествующий о последствиях землетрясения 19 мая 1346 года, «Разговор богатых и бедных» («Διάλογος πλουσίων ϰαί πενήτων », 1343 год, русский перевод 1972 год). В «Аллегории на "Лукия, или Осла"» («’Allhgorία εἰς τ&varia;ον Λούϰιον &psili_and_oxia;η ῎Ονον») Макремволит интерпретирует Лукиана в аллегорическом духе, предлагая моральное и богословское толкование знаменитого позднеантичного сюжета.