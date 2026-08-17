МАКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ

МАКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ - российский жи­во­пи­сец, гра­фик , ака­де­мик (1873 год), действительный член (1893 год) пе­тербургской Академии Художеств.

Сын ху­дож­ни­ка-лю­би­те­ля Его­ра Ива­но­ви­ча Ма­ков­ско­го (1802-1886 годы), од­но­го из ос­но­ва­те­лей МУЖВ; брат К.Е. Ма­ков­ско­го и жи­во­пис­ца Ни­ко­лая Его­ро­ви­ча Ма­ков­ско­го (1842-1886 годы), чле­на-уч­ре­ди­те­ля ТПХВ и ав­то­ра ар­хитектурных пей­за­жей и жан­ро­вых кар­тин.

Учил­ся в МУЖВЗ (1861-1866 годы) у Е.С. Со­ро­ки­на и С.К. За­рян­ко .

Член То­ва­ри­ще­ст­ва пе­ре­движ­ных ху­до­же­ст­вен­ных вы­ста­вок (ТПХВ, с 1872 года). Один из наи­бо­лее по­сле­до­вательных пе­ре­движ­ни­ков, Маковский стре­мил­ся к дос­то­вер­но­му изо­бра­же­нию жиз­ни городских ни­зов, ха­рак­тер­ных со­ци­аль­ных ти­пов, убе­ди­тель­ной пси­хо­ло­гической трак­тов­ке сю­же­тов, рас­кры­тию чувств «ма­лень­ких лю­дей» («В при­ём­ной у док­то­ра», 1870 год; «По­се­ще­ние бед­ных», 1874 год; «Крах бан­ка», 1881 год; «Сви­да­ние», 1883 год; «На буль­ва­ре», 1886-1887 годы, все в ГТГ; «Ноч­леж­ный дом», 1889 год, ГРМ, и другое).

С конца 1880-х годов об­ра­щал­ся к при­ё­мам пле­нэр­ной жи­во­пи­си («Объ­яс­не­ние», 1889-1891 годы, ГТГ; се­рия кар­тин «На Вол­ге», 1896 год). В ря­де про­из­ве­де­ний за­мет­но со­чув­ст­вие ре­во­люцонно-де­мо­кра­тическому дви­же­нию («Ве­че­рин­ка», 1875-1897 годы, ГТГ); не­ко­то­рые про­из­ве­де­ния начала XX века яв­ля­ют­ся от­кли­ком на важ­ные по­ли­тические со­бы­тия («До­прос ре­во­лю­цио­нер­ки», 1904 год, Му­зей современной ис­то­рии Рос­сии, Мо­ск­ва; «9 ян­ва­ря 1905 го­да на Ва­силь­ев­ском ост­ро­ве», 1905 год, Му­зей по­ли­тической ис­то­рии Рос­сии, Санкт-Пе­тер­бург).

Пи­сал так­же порт­ре­ты (от­ца, 1880 год, ГТГ, и 1882 год, ГРМ; художника И.М. Пря­ниш­ни­ко­ва , 1883 год; кол­лек­цио­не­ра И.Е. Цвет­ко­ва, 1890 и 1912-1913 годы; Д.А. Ро­вин­ско­го, 1894 год, все - в ГТГ; пев­ца И.А. Мель­ни­ко­ва, 1902 год, ГРМ).

Пре­по­да­вал в МУЖВЗ (1882-1894 годы) и в пе­тербургской АХ (1894-1918 годы; рек­тор в 1894-1896 годы); сре­ди уче­ни­ков - А.Е. Ар­хи­пов, В.Н. Бак­ше­ев, Е.М. Чеп­цов.