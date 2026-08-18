МАКОВСКИЙ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

МАКОВСКИЙ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - русский ху­дожественный кри­тик, по­эт, из­да­тель, ху­дожественный дея­тель.

Сын К.Е. Ма­ков­ско­го .

За­кон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический факультет Пе­тербургского университета (1900 год).

В уни­вер­си­тет­ские го­ды сбли­зил­ся с круж­ком А.Н. Бе­нуа, был чле­ном «Ми­ра ис­кус­ст­ва», по­сле­до­ва­те­лем С.П. Дя­ги­ле­ва. В 1898 году вы­шла его пер­вая ста­тья «В.М. Вас­не­цов и Вла­ди­мир­ский со­бор» в журнале «Мир Бо­жий». В 1905 году опуб­ли­ко­вал свой пер­вый по­этический сбор­ник («Со­б­ра­ние сти­хов»); в по­эзии тя­го­тел к со­зер­ца­тель­но­сти и клас­сической строй­нос­ти фор­мы в ду­хе французского «Пар­на­са». Вме­сте с Н.Н. Вран­ге­лем, А.А. Труб­ни­ко­вым, В.А. Ве­ре­ща­ги­ным ос­но­вал журнал «Ста­рые го­ды» (1907 год); был бес­смен­ным ре­дак­то­ром журнала «Апол­лон» (с 1909 года); при­влёк к его из­да­нию весь цвет русской куль­ту­ры Се­реб­ря­но­го ве­ка; в ре­дак­ции «Апол­ло­на» уст­раи­ва­лись музыкальные ве­че­ра и ху­дожественные вы­став­ки. Уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции ря­да ху­дожественных вы­ста­вок, в том числе объе­ди­не­ния «Мир ис­кус­ст­ва» в Па­ри­же (1910 год), «Сто лет фран­цуз­ской жи­во­пи­си» в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1912 год). Под­го­то­вил 3 вы­пус­ка «Стра­ниц ху­до­же­ст­вен­ной кри­ти­ки»: «Ху­до­же­ст­вен­ное твор­че­ст­во со­вре­мен­но­го За­па­да» (1906 год; 2-е издание, 1909 год), «Со­вре­мен­ные рус­ские ху­дож­ни­ки» (1909 год), «Вы­став­ки и ха­рак­те­ри­сти­ки» - пуб­ли­ка­ции из журнала «Апол­лон» (1913 год).

Эс­сеи­сти­ка Ма­ков­ского, раз­ви­ваю­щая идеи «ми­ри­скус­ни­че­ско­го» эс­те­тиз­ма, вме­сте с тем под­чёр­ки­ва­ет пре­об­ра­зо­вательную роль ху­дож­ни­ка в об­ще­ст­ве.

В апреле 1917 года уе­хал в Крым, в 1920 году эмиг­ри­ро­вал. Жил в Пра­ге , мно­го пуб­ли­ко­вал­ся в эми­грант­ских из­да­ни­ях. С 1925 года жил в Па­ри­же; в 1926-1932 годы один из ре­дак­то­ров газеты «Воз­ро­ж­де­ние». Из­дал по­этические сборники «Ве­чер» (1941 год), «Somnium breve» (1948 год), «Год в усадь­бе» (1949 год), «Круг и те­ни» (1951 год), «На пу­ти зем­ном» (1953 год), «В ле­су» (1956 год), «Ещё стра­ни­ца» (1957 год), «Re­quiem» (1963 год).

Сочинения:

По­след­ние ито­ги жи­во­пи­си. Бер­лин, 1922;

Гра­фи­ка М. В. До­бу­жин­ско­го. Л., 1924 (совм. с Ф. Ф. Нот­гаф­том);

Си­лу­эты рус­ских ху­дож­ни­ков. М., 1999;

Порт­ре­ты со­вре­мен­ни­ков. М., 2000.