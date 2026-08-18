МАКОВСКИЙ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
МАКОВСКИЙ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ - русский художественный критик, поэт, издатель, художественный деятель.
Сын К.Е. Маковского.
Закончил физико-математический факультет Петербургского университета (1900 год).
В университетские годы сблизился с кружком А.Н. Бенуа, был членом «Мира искусства», последователем С.П. Дягилева. В 1898 году вышла его первая статья «В.М. Васнецов и Владимирский собор» в журнале «Мир Божий». В 1905 году опубликовал свой первый поэтический сборник («Собрание стихов»); в поэзии тяготел к созерцательности и классической стройности формы в духе французского «Парнаса». Вместе с Н.Н. Врангелем, А.А. Трубниковым, В.А. Верещагиным основал журнал «Старые годы» (1907 год); был бессменным редактором журнала «Аполлон» (с 1909 года); привлёк к его изданию весь цвет русской культуры Серебряного века; в редакции «Аполлона» устраивались музыкальные вечера и художественные выставки. Участвовал в организации ряда художественных выставок, в том числе объединения «Мир искусства» в Париже (1910 год), «Сто лет французской живописи» в Санкт-Петербурге (1912 год). Подготовил 3 выпуска «Страниц художественной критики»: «Художественное творчество современного Запада» (1906 год; 2-е издание, 1909 год), «Современные русские художники» (1909 год), «Выставки и характеристики» - публикации из журнала «Аполлон» (1913 год).
Эссеистика Маковского, развивающая идеи «мирискуснического» эстетизма, вместе с тем подчёркивает преобразовательную роль художника в обществе.
В апреле 1917 года уехал в Крым, в 1920 году эмигрировал. Жил в Праге, много публиковался в эмигрантских изданиях. С 1925 года жил в Париже; в 1926-1932 годы один из редакторов газеты «Возрождение». Издал поэтические сборники «Вечер» (1941 год), «Somnium breve» (1948 год), «Год в усадьбе» (1949 год), «Круг и тени» (1951 год), «На пути земном» (1953 год), «В лесу» (1956 год), «Ещё страница» (1957 год), «Requiem» (1963 год).
Сочинения:
Последние итоги живописи. Берлин, 1922;
Графика М. В. Добужинского. Л., 1924 (совм. с Ф. Ф. Нотгафтом);
Силуэты русских художников. М., 1999;
Портреты современников. М., 2000.