МАКОВСКИЙ КОНСТАНТИН ЕГОРОВИЧ
МАКОВСКИЙ КОНСТАНТИН ЕГОРОВИЧ - российский живописец, академик (1867 год), действительный член (1898 год) петербургской Академии Художеств.
Брат В.Е. Маковского и Н.Е. Маковского, отец С.К. Маковского.
Учился в МУЖВ (1851-1858 годы) у С.К. Зарянко, А.Н. Мокрицкого и М.И. Скотти и в петербургской Академии Художеств (1858-1863 годы).
Участник «бунта четырнадцати» (1863 год), член Артели художников (с 1863 года). Член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ, 1870 год; порвал с передвижниками в 1883 году), почетный член Санкт-Петербургского общества художников.
Работал в Санкт-Петербурге, Москве; в середине 1870-х годов посетил Египет, Ближний Восток, Сербию, Болгарию, где исполнял серии этюдов и картин; с середины 1880-х годов жил преимущественно в Париже.
В ранний период создавал произведения бытового жанра и народные «типы» («Швея», 1861 год, ГТГ; «Селёдочница», 1867 год, ГРМ). Испытал сильное влияние салонного искусства. Мастер внешне эффектных жанровых, обычно многофигурных картин («Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге», 1869 год, ГРМ; «Дети, бегущие от грозы», 1872 год, ГТГ; «В каирской кофейне», 1872 год, Историко-художественный музей, Серпухов) и масштабных сцен из русской истории - «Агенты Дмитрия Самозванца убивают Фёдора Годунова» (1862 год, ГТГ), «Боярский свадебный пир XVII столетия» (1885 год, частное собрание, США), «Одевание невесты к венцу» (1890 год, Художественный музей, Сан-Франциско), «Минин на площади Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям» (1896-1897 годы, Художественный музей, Нижний Новгород), портретов (певца О.А. Петрова, 1870 год, ГТГ; писателя А.Н. Островского, 1871 год; историка Н.И. Костомарова, 1883 год, оба - в ГРМ; представителей российской аристократии).
За картины «Смерть Иоанна Грозного» (1888 год), «Суд Париса» и другие получил золотую медаль на Всемирной выставке 1889 года в Париже.