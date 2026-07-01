МАКОВСКИЙ КОНСТАНТИН ЕГОРОВИЧ

МАКОВСКИЙ КОНСТАНТИН ЕГОРОВИЧ - российский жи­во­пи­сец, ака­де­мик (1867 год), действительный член (1898 год) пе­тербургской Академии Художеств.

Брат В.Е. Ма­ков­ско­го и Н.Е. Ма­ков­ско­го, отец С.К. Ма­ков­ско­го.

Учил­ся в МУЖВ (1851-1858 годы) у С.К. За­рян­ко , А.Н. Мок­риц­ко­го и М.И. Скот­ти и в пе­тербургской Академии Художеств (1858-1863 годы).

Уча­ст­ник «бун­та че­тыр­над­ца­ти» (1863 год), член Ар­те­ли ху­дож­ни­ков (с 1863 года). Член-уч­ре­ди­тель То­ва­ри­ще­ст­ва пе­ре­движ­ных ху­до­же­ст­вен­ных вы­ста­вок (ТПХВ, 1870 год; по­рвал с пе­ре­движ­ни­ка­ми в 1883 году), почетный член Санкт-Пе­тербургского общества ху­дож­ни­ков.

Ра­бо­тал в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Мо­ск­ве; в середине 1870-х годов по­се­тил Еги­пет , Ближ­ний Вос­ток, Сер­бию, Бол­га­рию, где ис­пол­нял се­рии этю­дов и кар­тин; с середины 1880-х годов жил пре­имущественно в Па­ри­же.

В ран­ний пе­ри­од соз­да­вал про­из­ве­дения бы­то­во­го жан­ра и народные «ти­пы» («Швея», 1861 год, ГТГ; «Се­лё­доч­ни­ца», 1867 год, ГРМ). Ис­пы­тал силь­ное влия­ние са­лон­но­го ис­кус­ст­ва. Мас­тер внеш­не эф­фект­ных жан­ро­вых, обыч­но мно­го­фи­гур­ных кар­тин («На­род­ное гу­ля­нье во вре­мя мас­ле­ни­цы на Ад­ми­рал­тей­ской пло­ща­ди в Пе­тер­бур­ге», 1869 год, ГРМ; «Де­ти, бе­гу­щие от гро­зы», 1872 год, ГТГ; «В ка­ир­ской ко­фей­не», 1872 год, Ис­то­ри­ко-ху­дожественный му­зей, Сер­пу­хов) и мас­штаб­ных сцен из русской ис­то­рии - «Аген­ты Дмит­рия Са­мо­зван­ца уби­ва­ют Фё­до­ра Го­ду­но­ва» (1862 год, ГТГ), «Бо­яр­ский сва­деб­ный пир XVII сто­ле­тия» (1885 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, США), «Оде­ва­ние не­вес­ты к вен­цу» (1890 год, Ху­дожественный му­зей, Сан-Фран­ци­ско), «Ми­нин на пло­ща­ди Ниж­не­го Нов­го­ро­да, при­зы­ваю­щий на­род к по­жерт­во­ва­ни­ям» (1896-1897 годы, Ху­дожественный му­зей, Ниж­ний Нов­го­род), порт­ре­тов (пев­ца О.А. Пет­ро­ва, 1870 год, ГТГ; пи­са­те­ля А.Н. Ост­ров­ско­го , 1871 год; ис­то­ри­ка Н.И. Кос­то­ма­ро­ва, 1883 год, оба - в ГРМ; пред­ста­ви­те­лей российской ари­сто­кра­тии).

За кар­ти­ны «Смерть Ио­ан­на Гроз­но­го» (1888 год), «Суд Па­ри­са» и другие по­лу­чил зо­ло­тую ме­даль на Все­мир­ной вы­став­ке 1889 года в Па­ри­же.