МАКОВЕЙ ОСИП СТЕПАНОВИЧ

МАКОВЕЙ ОСИП СТЕПА­НОВИЧ (псев­до­ни­мы: Ев­мен, Сте­фан Яро­шен­ко, Spekta­tor, О. М., Явор и другие) - украинский пи­са­тель.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи.

Окон­чил Львов­ский университет (1893 год); в 1899 году изу­чал сла­ви­сти­ку в Вен­ском университете.

В 1894-1899 годы со­труд­ник и ре­дак­тор ря­да пе­рио­дических из­да­ний, вы­хо­див­ших в Бу­ко­ви­не и Га­ли­ции: га­зе­ты «Діло» («Де­ло»), «На­род­на ча­со­пись» («На­род­ная га­зе­та»), «Бу­ко­ви­на»; жур­на­лы «Зо­ря» («Звез­да»), «Літературно-нау­ко­вий вістник». В 1913-1914 годы ди­рек­тор учи­тель­ской се­ми­на­рии в За­ли­щи­ках; во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны слу­жил в ав­ст­ро-венгерской ар­мии.

Литературным твор­че­ст­вом за­ни­мал­ся с середины 1880-х годов. По об­щественным и литературным взгля­дам был бли­зок к национал-де­мо­кра­тическому на­прав­ле­нию в украинской литературе (И. Фран­ко, Ле­ся Ук­ра­ин­ка, О.Ю. Ко­бы­лян­ская и другие).

Ав­тор по­этических сборников и цик­лов «Сти­хо­тво­ре­ния» («Поезії», 1895 год), «Пу­те­ше­ст­вие в Ки­ев» («По­до­рож до Києва», 1897 год), «Пе­чаль и на­смеш­ка» («Сум і глум», 1896 год), «Гор­ные ду­мы» («Гірські ду­ми», 1899 год), са­ти­рической по­эмы «Ре­вун» (1911 год).

Про­за­ические со­чи­не­ния Маковея по­свя­ще­ны главным образом жиз­ни западно-украинской про­вин­ции: сборник рас­ска­зов и очер­ков «На­ши зна­ко­мые» («На­ші зна­комі», 1901 год), «Рас­ска­зы» («Опо­ві­дан­ня», 1904 год); по­весть «За­ле­сье» («За­лісся», 1897 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний: ис­то­рическая по­весть «Яро­шен­ко» (1903 год, опубликована в 1905 год) о борь­бе с турецкими за­хват­чи­ка­ми в XVII веке; сб. ан­ти­во­ен­ных рас­ска­зов и очер­ков «Кро­ва­вое по­ле» (1921 год); сборник фель­е­то­нов «При­щу­рен­ным гла­зом» («При­жму­ре­ним оком», 1923 год); литературно-кри­тические ис­сле­до­ва­ния о Т.Г. Шев­чен­ко, П.А. Ку­ли­ше , О.Ю. Федь­ко­ви­че, И. Фран­ко, Ле­се Ук­ра­ин­ке, О.Ю. Ко­бы­лян­ской, И.И. Во­роб­ке­ви­че; ра­бо­ты по эт­но­гра­фии и фольк­ло­ру; пе­ре­во­ды.

Сочинения:

Тво­ри. Київ, 1990. Т. 1-2.