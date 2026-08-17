МАКОВЕЦ

МАКОВЕЦ - объ­е­ди­не­ние московских ху­дож­ни­ков (1921-1926 годы).

На­зва­ние про­ис­хо­дит от хол­ма Ма­ко­вец, на ко­то­ром Сер­гий Ра­до­неж­ский ос­но­вал Троицкий монастырь (бу­дущую Трои­це-Сер­гие­ву лав­ру - «сре­до­то­чен­ную воз­вы­шен­ность рус­ской куль­ту­ры», по вы­ра­же­нию П.А. Фло­рен­ско­го).

До 1924 года Со­юз ху­дож­ни­ков и по­этов «Ис­кус­ст­во-жизнь». Чле­на­ми объ­е­ди­не­ния бы­ли В.С. Барт, П.И. Бро­мир­ский (вклю­чён по­смерт­но), С.В. Ге­ра­си­мов , Н.М. Гри­горь­ев, Л.Ф. Же­гин, И.Ф. За­вья­лов, К.К. Зе­фи­ров, К.Н. Ис­то­мин, Е.О. Маш­ке­вич, Н.Х. Мак­си­мов, В.Е. Пес­тель, М.С. Ро­дио­нов, С.М. Ро­ма­но­вич, Н.В. Си­не­зу­бов, А.В. Фон­ви­зин, В.Н. Че­кры­гин (идео­лог дви­же­ния), Н.М. Чер­ны­шёв, А.В. Шев­чен­ко, А.С. Яс­т­р­жемб­ский и другие. В соз­да­нии объ­е­ди­не­ния уча­ст­во­ва­ли так­же ли­те­ра­то­ры, ра­нее (в 1914-1916 годы) груп­пи­ро­вав­шие­ся во­круг журнала «Млеч­ный путь»: П.А. Фло­рен­ский, Ам­фи­ан Ре­ше­тов (Н.Н. Ба­рю­тин), Н.М. Ру­дин, А.М. Чер­ны­шёв.

Рас­смат­ри­вая искусство как от­ра­же­ние гар­мо­нии и внутреннего по­ряд­ка, за­ло­жен­ных в ми­ре и в че­ло­ве­че­ской ду­ше, ху­дож­ни­ки «Маковеца» тя­го­те­ли к фи­лософской обоб­щён­но­сти, кос­миз­му (под влия­ни­ем идей Н.Ф. Фёдо­ро­ва), мно­го­знач­но­сти и дра­ма­тической на­сы­щен­но­сти об­ра­зов. Об­ра­ща­лись к тра­ди­ци­ям ро­ман­тиз­ма и сим­во­лиз­ма, древнерусской жи­во­пи­си и луб­ка; стре­ми­лись к син­те­зу изо­бра­зительного искусства, литературы, фи­ло­со­фии и нау­ки.

«Маковец» ор­га­ни­зо­вал 4 вы­став­ки (1922, 1924, 1925, 1925-1926 годы); в ка­та­ло­ге пер­вой из них опуб­ли­ко­ван ма­ни­фест объ­е­ди­не­ния («Наш про­лог»), на­пи­сан­ный В.Н. Че­кры­ги­ным. В од­но­именном жур­на­ле (1922 год; вы­шло 2 но­ме­ра) пе­ча­та­лись ра­бо­ты П.А. Фло­рен­ско­го [«Хра­мо­вое дей­ст­во, как син­тез ис­кусств», «Не­бес­ные зна­ме­ния (раз­мыш­ле­ния о сим­во­ли­ке цве­тов)»], В.Н. Че­кры­ги­на («О на­ме­чаю­щем­ся но­вом эта­пе об­ще­ев­ро­пей­ско­го ис­кус­ст­ва»), С.М. Ро­ма­но­ви­ча («О реа­лиз­ме»); сти­хи П.Г. Ан­то­коль­ско­го, Н.Н. Асее­ва, К.А. Боль­ша­ко­ва, Б.Л. Пас­тер­на­ка , В.В. Хлеб­ни­ко­ва.

Часть ху­дож­ни­ков «Маковеца» впо­след­ст­вии ор­га­ни­зо­ва­ла общество «Путь жи­во­пи­си» (1927-1930 годы).

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