МАКНИС ФРЕДЕРИК ЛУИС
МАКНИС ФРЕДЕРИК ЛУИС - английский поэт, драматург, эссеист.
Родился в семье священника. Окончил Мертон-колледж Оксфордского университета (1930 год). Преподавал классическую филологию в Бирмингемском университете (1930-1936 годы) и Бедфордском женском колледже в Лондоне (1936-1940 годы). В 1941-1949 и 1951-1961 годы писал тексты для радиоспектаклей (свыше 150), был их продюсером на радиостанции Би-Би-Си. В 1950-1951 годы директор Британского института в Афинах. В 1930 году примкнул к возглавляемой У.Х. Оденом группе поэтов «социального протеста» (C. Спендер, С. Дей-Льюис), однако в полной мере их взгляды на политику и искусство не разделял.
Литературный дебют - проникнутый мягким лиризмом поэтический сборник «Слепящие фейерверки» («Blind fireworks», 1929 год). В нём, как и в более позднем сборнике «Стихотворения» («Poems», 1935 год), написанном под влиянием Т.С. Элиота, Макнис сосредоточен на мимолётных явлениях внешнего мира. В отмеченных скептицизмом книге путевых очерков «Письма из Исландии» («Letters from Iceland», 1937 год, совместно с Оденом), поэме «Осенний дневник» («Autumn journal», 1939 год), в поэтических сборниках «Земля вынуждает» («The earth compels», 1938 год) и «Последняя траншея» («The last ditch», 1940 год) проявились ощущение несовершенства окружающего мира, предчувствие неотвратимых глобальных катастрофических перемен. Религиозно-философская тематика преобладает в поэтических сборниках «Трамплин» («Springboard», 1944 год), «Дыры в небе» («Holes in the sky», 1948 год), «Десять всесожжений» («Ten burnt offerings», 1952 год), «Посещения» («Visitations», 1952 год).
Среди других произведений: драма в стихах «За рамками» («Out of the picture», издана и поставлена в 1937 году) в духе экспрессионизма, пьесы-параболы «Христофор Колумб» («Christopher Columbus», издана в 1944 году) и «Тёмная башня» («The dark tower», издана в 1947 году); переводы трагедий Эсхила («Агамемнон», 1936 год) и И.В. Гёте («Фауст», 1951 год).
Автор исследований: «Современная поэзия» («Modern poetry», 1938 год), «Поэзия У. Б. Йейтса» («The poetry of W. B. Yeats», 1941 год), «Разновидности парабол» («Varieties of parable», издана в 1965 году).
Сочинения:
Collected poems / Ed. by P. McDonald. L., 2007.