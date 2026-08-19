МАКНИС ФРЕДЕРИК ЛУИС

МАКНИС ФРЕДЕРИК ЛУИС - английский по­эт, дра­ма­тург , эс­се­ист.

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. Окон­чил Мер­тон-кол­ледж Окс­форд­ско­го университета (1930 год). Пре­по­да­вал клас­сическую фи­ло­ло­гию в Бир­мин­гем­ском университете (1930-1936 годы) и Бед­форд­ском жен­ском кол­лед­же в Лон­до­не (1936-1940 годы). В 1941-1949 и 1951-1961 годы пи­сал тек­сты для ра­дио­спек­так­лей (свыше 150), был их про­дю­се­ром на ра­дио­стан­ции Би-Би-Си. В 1950-1951 годы ди­рек­тор Британского института в Афи­нах. В 1930 году примк­нул к воз­глав­ляе­мой У.Х. Оде­ном груп­пе по­этов «со­ци­аль­но­го про­тес­та» (C. Спен­дер, С. Дей-Льюис), од­на­ко в пол­ной ме­ре их взгля­ды на по­ли­ти­ку и ис­кус­ст­во не раз­де­лял.

Литературный де­бют - про­ник­ну­тый мяг­ким ли­риз­мом по­этический сборник «Сле­пя­щие фей­ер­вер­ки» («Blind fire­works», 1929 год). В нём, как и в бо­лее позд­нем сборнике «Сти­хо­тво­ре­ния» («Poems», 1935 год), на­пи­сан­ном под влия­ни­ем Т.С. Элио­та, Макнис со­сре­до­то­чен на ми­мо­лёт­ных яв­ле­ни­ях внеш­не­го ми­ра. В от­ме­чен­ных скеп­ти­циз­мом кни­ге пу­те­вых очер­ков «Пись­ма из Ис­лан­дии» («Letters from Iceland», 1937 год, совместно с Оде­ном), по­эме «Осен­ний днев­ник» («Autumn journal», 1939 год), в по­этических сборниках «Зем­ля вы­ну­ж­да­ет» («The earth compels», 1938 год) и «По­след­няя тран­шея» («The last ditch», 1940 год) про­яви­лись ощу­ще­ние не­со­вер­шен­ст­ва ок­ру­жаю­ще­го ми­ра, пред­чув­ст­вие не­от­вра­ти­мых гло­баль­ных ка­та­ст­ро­фических пе­ре­мен. Ре­лигиозно-фи­лософская те­ма­ти­ка пре­об­ла­да­ет в по­этических сборниках «Трам­плин» («Springboard», 1944 год), «Ды­ры в не­бе» («Holes in the sky», 1948 год), «Де­сять все­со­жже­ний» («Ten burnt of­ferings», 1952 год), «По­се­ще­ния» («Visita­tions», 1952 год).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: дра­ма в сти­хах «За рам­ка­ми» («Out of the picture», издана и поставлена в 1937 году) в ду­хе экс­прес­сио­низ­ма , пье­сы-па­ра­бо­лы «Хри­сто­фор Ко­лумб» («Christopher Colum­bus», издана в 1944 году) и «Тём­ная баш­ня» («The dark tower», издана в 1947 году); пе­ре­во­ды тра­ге­дий Эс­хи­ла («Ага­мем­нон», 1936 год) и И.В. Гё­те («Фа­уст», 1951 год).

Ав­тор ис­сле­до­ва­ний: «Со­вре­мен­ная по­эзия» («Modern poetry», 1938 год), «По­эзия У. Б. Йейт­са» («The poetry of W. B. Yeats», 1941 год), «Раз­но­вид­но­сти па­ра­бол» («Va­rieties of parable», издана в 1965 году).

Сочинения:

Collected poems / Ed. by P. McDonald. L., 2007.