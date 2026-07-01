МАКМИЛЛАН ГАРОЛЬД

МАКМИЛЛАН ГАРОЛЬД (МОРИС ГАРОД) 1-й граф Сток­тон­ский, ви­конт Мак­мил­лан Овен­ден­ский - британский государственный и по­ли­тический дея­тель, из­да­тель.

Из се­мьи вла­дель­ца круп­ной се­мей­ной из­дательской фир­мы «Macmillan Press». Учил­ся в Ито­не и Бейл­льол-кол­лед­же Окс­форд­ско­го университета. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны , три­ж­ды ра­нен.

В 1924 году из­бран в Па­ла­ту об­щин британского пар­ла­мен­та от Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии (КП), пред­став­лял в ней один из про­мыш­лен­но раз­ви­тых ок­ру­гов се­ве­ра стра­ны с вы­со­ким уров­нем без­ра­бо­ти­цы. От­ра­жая ин­те­ре­сы из­би­ра­те­лей, кри­ти­ко­вал эко­но­мическую по­ли­ти­ку партийного ру­ко­во­дства с по­зи­ций уме­рен­но­го кры­ла КП. В 1936-1937 годы от­ка­зал­ся от по­ста «кну­та» (ор­га­ни­за­то­ра) пар­ла­мент­ской фрак­ции КП в знак про­тес­та про­тив от­ме­ны британским пра­ви­тель­ст­вом санк­ций в от­но­ше­нии фа­ши­ст­ской Ита­лии. Был про­тив­ни­ком по­ли­ти­ки «уми­ро­тво­ре­ния» гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии.

В книге «Сред­ний путь» (1938 год) вы­сту­пил с иде­ей со­че­та­ния ча­ст­но­го пред­при­ни­ма­тель­ст­ва и государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния. В 1940 году за­нял пост заместителя ми­ни­ст­ра в во­енном ка­би­не­те У.Л.С. Чер­чил­ля . В 1942-1945 годы министр-ре­зи­дент в шта­бе со­юз­нических сил в Северной Аф­ри­ке, в 1945 году министр авиа­ции, в 1951-1954 годы - жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва, в 1954-1955 годы - обо­ро­ны, в 1955 году - иностранных дел, в 1955-1957 годы - фи­нан­сов.

С января 1957 года, по­сле от­став­ки А. Иде­на, ли­дер КП и пре­мьер-ми­нистр. Макмиллану уда­лось спло­тить КП, под его ру­ко­во­дством кон­сер­ва­то­ры одер­жа­ли убе­дительную по­бе­ду на об­ще­на­цио­наль­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1959 года. Пе­ри­од пре­мьер­ст­ва Макмиллана сов­пал с за­мет­ным рос­том бла­го­сос­тоя­ния ши­ро­ких сло­ёв британского об­ще­ст­ва. Макмиллан поль­зо­вал­ся по­пу­ляр­но­стью в Ве­ли­ко­бри­та­нии, по­лу­чил про­зви­ще Су­пер­Мак. В 1961 году по­дал за­яв­ку на всту­п­ле­ние Ве­ли­ко­бри­та­нии в ЕЭС (в 1963 году её при­ня­тие в эту организацию бы­ло за­бло­ки­ро­ва­но пре­зи­ден­том Фран­ции Ш. де Гол­лем), при­знал пе­ре­ме­ны, про­ис­хо­див­шие на Африканском кон­ти­нен­те, и спо­соб­ст­во­вал про­цес­су де­ко­ло­ни­за­ции африканских стран. При­нял уча­стие в под­го­тов­ке До­го­во­ра о за­пре­ще­нии ис­пы­та­ний ядер­но­го ору­жия, под­пи­сан­но­го 5 августа 1963 года Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, СССР и США.

В октябре 1963 года по бо­лез­ни ос­та­вил пост пре­мьер-министра, в 1964 году от­ка­зал­ся от пар­ла­мент­ско­го ман­да­та. В по­сле­дую­щие го­ды ру­ко­во­дил се­мей­ной из­дательской фир­мой, вы­пол­нял обя­зан­но­сти канц­ле­ра Окс­форд­ско­го университета (воз­ло­же­ны на Макмиллана в 1960 году). В 1984 году при­нял ти­тул гра­фа, от ко­то­ро­го от­ка­зал­ся в 1964 году, и во­шёл в Па­ла­ту лор­дов британского пар­ла­мен­та. Кри­ти­ко­вал эко­но­мическую по­ли­ти­ку пра­ви­тель­ст­ва М. Тэт­чер.

Ав­тор ме­муа­ров.

Сочинения:

Winds of change, 1914-1939. L., 1966;

The blast of war, 1939-1945. L., 1967;

Tides of fortune, 1945-1955. L., 1969;

Riding the storm, 1956-1959. L., 1971;

Pointing the way, 1959-1961. L., 1972;

At the end of the day, 1961-1963. L., 1973;

The past masters: politics and po­li­ti­cans, 1906-1939. L., 1975.