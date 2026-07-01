МАКМИЛЛАН ГАРОЛЬД
МАКМИЛЛАН ГАРОЛЬД (МОРИС ГАРОД) 1-й граф Стоктонский, виконт Макмиллан Овенденский - британский государственный и политический деятель, издатель.
Из семьи владельца крупной семейной издательской фирмы «Macmillan Press». Учился в Итоне и Бейлльол-колледже Оксфордского университета. Участник 1-й мировой войны, трижды ранен.
В 1924 году избран в Палату общин британского парламента от Консервативной партии (КП), представлял в ней один из промышленно развитых округов севера страны с высоким уровнем безработицы. Отражая интересы избирателей, критиковал экономическую политику партийного руководства с позиций умеренного крыла КП. В 1936-1937 годы отказался от поста «кнута» (организатора) парламентской фракции КП в знак протеста против отмены британским правительством санкций в отношении фашистской Италии. Был противником политики «умиротворения» гитлеровской Германии.
В книге «Средний путь» (1938 год) выступил с идеей сочетания частного предпринимательства и государственного регулирования. В 1940 году занял пост заместителя министра в военном кабинете У.Л.С. Черчилля. В 1942-1945 годы министр-резидент в штабе союзнических сил в Северной Африке, в 1945 году министр авиации, в 1951-1954 годы - жилищного строительства, в 1954-1955 годы - обороны, в 1955 году - иностранных дел, в 1955-1957 годы - финансов.
С января 1957 года, после отставки А. Идена, лидер КП и премьер-министр. Макмиллану удалось сплотить КП, под его руководством консерваторы одержали убедительную победу на общенациональных парламентских выборах 1959 года. Период премьерства Макмиллана совпал с заметным ростом благосостояния широких слоёв британского общества. Макмиллан пользовался популярностью в Великобритании, получил прозвище СуперМак. В 1961 году подал заявку на вступление Великобритании в ЕЭС (в 1963 году её принятие в эту организацию было заблокировано президентом Франции Ш. де Голлем), признал перемены, происходившие на Африканском континенте, и способствовал процессу деколонизации африканских стран. Принял участие в подготовке Договора о запрещении испытаний ядерного оружия, подписанного 5 августа 1963 года Великобританией, СССР и США.
В октябре 1963 года по болезни оставил пост премьер-министра, в 1964 году отказался от парламентского мандата. В последующие годы руководил семейной издательской фирмой, выполнял обязанности канцлера Оксфордского университета (возложены на Макмиллана в 1960 году). В 1984 году принял титул графа, от которого отказался в 1964 году, и вошёл в Палату лордов британского парламента. Критиковал экономическую политику правительства М. Тэтчер.
Автор мемуаров.
Сочинения:
Winds of change, 1914-1939. L., 1966;
The blast of war, 1939-1945. L., 1967;
Tides of fortune, 1945-1955. L., 1969;
Riding the storm, 1956-1959. L., 1971;
Pointing the way, 1959-1961. L., 1972;
At the end of the day, 1961-1963. L., 1973;
The past masters: politics and politicans, 1906-1939. L., 1975.