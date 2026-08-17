МАКМАНУС , АРТУР

МакМанус ( англ . MacManus) , Артур (? 1889, Белфаст — 27.02.1927, Лондон) — деятель рабочего, коммунистического движения Велико­британии. Из рабочей католической семьи, в молодости был рабочим металлистом в компании «Зингер». В начале ХХ в. увлекался марксизмом, взглядами Д . Де Леона . Участник радикального протестного рабочего движения Шотландии в долине р. Клайд, в период так называемого Красного Клайдсайда. Был уволен из «Зингер» в 1911 в связи с забастовкой. Был членом Социалистической рабочей партии (создана в 1903). В годы Первой мировой войны занимал антивоенную позицию. С 1915 входил в Комитет рабочих Клайда, выступал против введения всеобщей воинской повинности. Был одним из руководителей левого по характеру движения шотландских шоп-стюардов (фабрично-заводских старост). Агитировал в поддержку забастовок, неоднократно подвергался аресту (1915, 1916). Один из создателей в 1920 Коммунистической партии Великобритании, ее первый председатель (1920—1922). Участвовал в III, IV конгрессах Коммунистического интернационала (1921, 1922), был избран в Исполком Коминтерна. В 1925 был вновь арестован за революционную деятельность. Принимал участие в образовании Антиимпериалистической Лиги (1927). Похоронен в Москве в Кремлевской стене.

Лит. : Bell T. The British Communist Party. A Short History. London, 1937; Idem. The Pioneering Days. London, 1941; Macfarlane L. J. The British Communist Party: Its Origin and Development Until 1929. London, 1966. Е. А. Суслопарова.