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МАКЛОРЕН КОЛИН
МАКЛОРЕН КОЛИН - шотландский математик, член Лондонского королевского общества (с 1719 года).
В 1709-1713 годы учился в университете Глазго, в 1717-1722 годы профессор математики в Абердине, в 1722-1725 годы работал во Франции, с 1725 года - в Эдинбурге. Ученик И. Ньютона.
Исследования Маклорена относятся к математическому анализу (теория рядов, исчисление конечных разностей) и теории плоских кривых высших порядков, ряд работ - к механике (равновесие тяжёлой вращающейся жидкости, притяжение однородным эллипсоидом вращения тяжёлой точки). С именем Маклорена связано одно из представлений гладких функций в виде ряда.
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