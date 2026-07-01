МАКЛИШ АРЧИБАЛД

МАКЛИШ, МАК-ЛИШ АРЧИБАЛД - американский по­эт, дра­ма­тург, по­ли­тический дея­тель.

Ро­дил­ся в се­мье пре­ус­пе­ваю­ще­го ком­мер­сан­та. Учил­ся в Йель­ском (1911-1915 годы) и Гар­вард­ском (1915-1919 годы) университетах; уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны (1917-1918 годы). По­сле университета пре­по­да­вал пра­во, ра­бо­тал ре­дак­то­ром жур­на­ла, с 1920 по 1923 годы ад­во­кат в Бос­то­не. Ув­ле­че­ние по­эзи­ей за­ста­ви­ло Маклиша ос­та­вить юрис­пру­ден­цию и за­нять­ся литературным твор­че­ст­вом. В 1923 году Маклиш пе­ре­ехал в Па­риж, где во­шёл в круг американских пи­са­те­лей-экс­пат­ри­ан­тов (Дж. Дос Пас­сос, Э. Хе­мин­гу­эй и другие). В 1928 году воз­вра­тил­ся в США. В 1930-е годы ве­ду­щий со­труд­ник журнала «For­tune», ак­тив­ный сто­рон­ник и про­па­ган­дист «но­во­го кур­са» пре­зи­ден­та Ф.Д. Руз­вель­та . С 1939 года на государственной служ­бе (ру­ко­во­дил ин­фор­мационным ве­ща­ни­ем, ку­ри­ро­вал куль­тур­ную по­ли­ти­ку в Гос­де­пар­та­мен­те США). По­сле от­став­ки - профессор Гар­вард­ско­го университета (1949-1962 годы).

В ран­них по­этических опы­тах Маклиша при­чуд­ли­во со­че­та­ют­ся эле­мен­ты мо­дер­низ­ма и клас­сических тра­ди­ции ев­ропейской ли­ри­ки. Пе­ри­од литературного «уче­ни­че­ст­ва» 1920-х годы был от­ме­чен вы­хо­дом по­этических сборников «Сча­ст­ли­вый брак» («The happy marriage», 1924 год), «Со­суд зем­ли» («The pot of earth», 1925 год) и других, по­лу­чив­ших при­зна­ние чи­та­те­лей и кри­ти­ки.

В 1930-е годы в твор­че­ст­ве Маклиша уси­лил­ся ин­те­рес к ис­то­рии [по­эма «Кон­ки­ста­дор» («Conquistador», 1932 год)], ак­ту­аль­ным по­ли­тическим и со­ци­аль­ным про­бле­мам. Ра­дио­пье­са «Па­де­ние го­ро­да» («The fall of the city», 1937 год, русский перевод 1966 год) ста­ла пре­ду­пре­ж­де­ни­ем об уси­ле­нии фа­ши­ст­ской уг­ро­зы.

По­сле­во­ен­ная по­эзия Маклиша от­ме­че­на ши­ро­той тем и сю­же­тов, тон­ким, про­ник­но­вен­ным ли­риз­мом. Сре­ди про­из­ве­де­ний Маклиша: пье­са «Тро­ян­ский конь» («The Trojan horse», 1952 год), дра­ма в сти­хах «Иов» («J. B.», 1958 год) на биб­лей­ский сю­жет, ра­дио­пье­сы, сборники эс­се и литературно-кри­тических ста­тей.

Сочинения:

The great American Fourth of July pa­rade. Pittsburgh, 1975;

New and collected po­ems. 1917-1976. Boston, 1976;

Six plays. Bos­ton, 1980.