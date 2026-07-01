МАКЛИШ АРЧИБАЛД
МАКЛИШ, МАК-ЛИШ АРЧИБАЛД - американский поэт, драматург, политический деятель.
Родился в семье преуспевающего коммерсанта. Учился в Йельском (1911-1915 годы) и Гарвардском (1915-1919 годы) университетах; участник 1-й мировой войны (1917-1918 годы). После университета преподавал право, работал редактором журнала, с 1920 по 1923 годы адвокат в Бостоне. Увлечение поэзией заставило Маклиша оставить юриспруденцию и заняться литературным творчеством. В 1923 году Маклиш переехал в Париж, где вошёл в круг американских писателей-экспатриантов (Дж. Дос Пассос, Э. Хемингуэй и другие). В 1928 году возвратился в США. В 1930-е годы ведущий сотрудник журнала «Fortune», активный сторонник и пропагандист «нового курса» президента Ф.Д. Рузвельта. С 1939 года на государственной службе (руководил информационным вещанием, курировал культурную политику в Госдепартаменте США). После отставки - профессор Гарвардского университета (1949-1962 годы).
В ранних поэтических опытах Маклиша причудливо сочетаются элементы модернизма и классических традиции европейской лирики. Период литературного «ученичества» 1920-х годы был отмечен выходом поэтических сборников «Счастливый брак» («The happy marriage», 1924 год), «Сосуд земли» («The pot of earth», 1925 год) и других, получивших признание читателей и критики.
В 1930-е годы в творчестве Маклиша усилился интерес к истории [поэма «Конкистадор» («Conquistador», 1932 год)], актуальным политическим и социальным проблемам. Радиопьеса «Падение города» («The fall of the city», 1937 год, русский перевод 1966 год) стала предупреждением об усилении фашистской угрозы.
Послевоенная поэзия Маклиша отмечена широтой тем и сюжетов, тонким, проникновенным лиризмом. Среди произведений Маклиша: пьеса «Троянский конь» («The Trojan horse», 1952 год), драма в стихах «Иов» («J. B.», 1958 год) на библейский сюжет, радиопьесы, сборники эссе и литературно-критических статей.
Сочинения:
The great American Fourth of July parade. Pittsburgh, 1975;
New and collected poems. 1917-1976. Boston, 1976;
Six plays. Boston, 1980.