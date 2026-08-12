МАКЛИН ЧАРЛЗ
МАКЛИН ЧАРЛЗ - англо-ирландский актёр, драматург.
Начинал как актёр одной из бродячих трупп, в 1725 году дебютировал в Лондоне в театре «Линкольнс Инн Филдс». В 1733 году стал актёром театра «Друри-Лейн» (Лондон), исполнял характерные комические роли.
В 1741 году сыграл роль Шейлока в «Венецианском купце» У. Шекспира, ставшую одной из самых значительных его работ. Шейлок в интерпретации Маклина из комического персонажа превратился в героя высокой трагедии (трактовка была позднее воспринята романтиками).
Маклина отличала естественная манера игры - в этом он противостоял приверженцам классицизма, их манере декламации (Д. Гаррик продолжил и развил эту традицию). Среди других ролей в произведениях Шекспира: Отелло, Макбет, Призрак отца Гамлета («Отелло», «Макбет», «Гамлет»). Играя Макбета (1772 год), Маклин использовал исторический шотландский костюм (новшество для театра того времени).
В Лондоне открыл школу, где успешно занимался преподавательской деятельностью.
Автор пьес, в том числе: «Модная любовь» («Love à la Mode», 1759 год, впервые поставлена в «Друри-Лейн») и «Человек мира» («The man of the world», 1781 год, впервые поставлена в «Ковент-Гарден»). Оставил сцену в 1789 году.