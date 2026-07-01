МАКЛЕОД ГЕНРИ ДАННИНГ
МАКЛЕОД, МАКЛАУД ГЕНРИ ДАННИНГ - английский экономист и юрист.
Окончил Тринити-колледж Кембриджского университета (1843 год), участвовал в разработке законодательства о бедных для Шотландии. В 1850-е годы директор Британского Королевского банка, после его банкротства (1858 год) сосредоточился на литературной и преподавательской деятельности в Кембридже.
Отвергая теоретические основания классической политической экономии, Маклеод вслед за теологом-экономистом архиепископом Р. Уотли (1787-1863 годы) сводил предмет экономической науки исключительно к учению об обмене. Не приняв предложенного Уотли термина «каталлактика», Маклеод стал первым, кто осуществил закреплённую позднее А. Маршаллом замену понятия «political economy» на «economics» в названии университетского экономического учебника («The elements of economics», vol. 1-2, 1881-1886 годы).
В многочисленных сочинениях по теории и практике банковского дела Маклеод обосновывал так называемую капиталотворческую теорию кредита, придававшую банкам как «фабрикам денег и кредита» гораздо большую роль в национальной экономике, чем промышленным предприятиям. На основе трактовки денег, труда и кредита как воплощения соответственно прошедшей, настоящей и будущей предприимчивости, Маклеод развивал положение о «циркулирующей силе» банковского кредита, с помощью которой, приращивая во время спадов деловой активности покупательную способность, можно бороться с кризисами перепроизводства. Концепции Маклеода нашли поддержку у манчестерской школы, но резко критиковались представителями всех ведущих направлений в изучении капитала и кредита во 2-й половине XIX и начала XX веков: К. Марксом, К. Книсом, Э. Бём-Баверком, В. Лексисом и другими.
Сочинения:
Основания политической экономии. СПб., 1865.