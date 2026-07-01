МАКЛЕОД ГЕНРИ ДАННИНГ

МАКЛЕОД, МАКЛАУД ГЕНРИ ДАННИНГ - английский эко­но­мист и юрист.

Окон­чил Три­ни­ти-кол­ледж Кем­бридж­ско­го университета (1843 год), уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке за­ко­но­да­тель­ст­ва о бед­ных для Шот­лан­дии. В 1850-е годы ди­рек­тор Британского Ко­ро­лев­ско­го бан­ка, по­сле его бан­крот­ст­ва (1858 год) со­сре­до­то­чил­ся на литературной и пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­сти в Кем­брид­же.

От­вер­гая тео­ре­тические ос­но­ва­ния клас­си­че­ской по­ли­ти­че­ской эко­но­мии, Маклеод вслед за тео­ло­гом-эко­но­ми­стом ар­хи­епископом Р. Уот­ли (1787-1863 годы) сво­дил пред­мет эко­но­мической нау­ки ис­клю­чи­тель­но к уче­нию об об­ме­не. Не при­няв пред­ло­жен­но­го Уот­ли тер­ми­на «ка­тал­лак­ти­ка», Маклеод стал пер­вым, кто осу­ще­ст­вил за­кре­п­лён­ную позд­нее А. Мар­шал­лом за­ме­ну по­ня­тия «politi­cal economy» на «economics» в на­зва­нии уни­вер­си­тет­ско­го эко­но­мического учеб­ни­ка («The elements of economics», vol. 1-2, 1881-1886 годы).

В мно­го­численных со­чи­не­ни­ях по тео­рии и прак­ти­ке бан­ков­ско­го де­ла Маклеод обос­но­вы­вал так называемую ка­пи­та­ло­твор­чес­кую тео­рию кре­ди­та, при­да­вав­шую бан­кам как «фаб­ри­кам де­нег и кре­ди­та» го­раз­до боль­шую роль в национальной эко­но­ми­ке, чем промышленным пред­при­яти­ям. На ос­но­ве трак­тов­ки де­нег, тру­да и кре­ди­та как во­пло­ще­ния со­от­вет­ст­вен­но про­шед­шей, на­стоя­щей и бу­ду­щей пред­при­им­чи­во­сти, Маклеод раз­ви­вал по­ло­же­ние о «цир­ку­ли­рую­щей си­ле» бан­ков­ско­го кре­ди­та, с по­мо­щью ко­то­рой, при­ра­щи­вая во вре­мя спа­дов де­ло­вой ак­тив­но­сти по­ку­па­тель­ную спо­соб­ность, мож­но бо­роть­ся с кри­зи­са­ми пе­ре­про­из­вод­ст­ва. Кон­цеп­ции Маклеода на­шли под­держ­ку у ман­че­стер­ской шко­лы, но рез­ко кри­ти­ко­ва­лись пред­ста­ви­те­ля­ми всех ве­ду­щих на­прав­ле­ний в изу­че­нии ка­пи­та­ла и кре­ди­та во 2-й половине XIX и начала XX веков: К. Мар­ксом , К. Кни­сом, Э. Бём-Ба­вер­ком, В. Лек­си­сом и другими.

Сочинения:

Ос­но­ва­ния по­ли­ти­че­ской эко­но­мии. СПб., 1865.