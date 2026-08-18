МАКЛАКОВ, ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Маклаков, Василий Алексеевич (10[22].05.1869, Москва — 05.07.1957, Баден, Швейцария) — российский политический деятель. Дворянин. Учился на естественном отделении физико-математического факультета Московского университета, откуда исключен после участия в студенческих беспорядках в 1890. В 1894 окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 1896 экстерном окончил юридический факультет Московского университета. С 1896 — помощник присяжного поверенного. Находился под личным и идейным влиянием Л. Н. Толстого. В 1901—1917 — присяжный поверенный. Предоставлял бесплатные консультации неимущим, бесплатную защиту обвиняемым по политическим делам и делам о рабочих беспорядках. Участник «Союза освобождения», кампании за либеральные реформы в 1904. Один из основателей Конституционно-демократической партии в 1905, член ее ЦК с 1906. Сторонник конституционной монархии. Выступал против военно-полевых судов, поддерживал Столыпинскую реформу . Масон. В 1907 был одним из защитников на процессе депутатов I Государственной думы, обвиненных в подписании Выборгского воззвания с призывом к гражданскому неповиновению. В 1913 участвовал в Бейлиса деле . В 1907—1917 — ­депутат Государственной думы II, III и IV созывов от Москвы. Во время Первой мировой войны работал в отряде Красного Креста и во Всероссийском земском союзе. Входил в Прогрессивный блок . Во время Февральской революции 1917 — комиссар Временного комитета Государственной думы в Министерстве юстиции. В марте — председатель Юридического совещания при Временном правительстве 1917 . Участвовал в подготовке законодательства по выборам в Учредительное собрание. 25 июня 1917 избран в Московскую городскую думу. Участник Государственного совещания 1917 . Член Временного совета Российской республики («Предпарламента»). В октябре 1917 назначен послом во Франции. Избран в Учредительное собрание 1918. Свержение Временного правительства не признал. Член Русского политического совещания, активно поддерживал белое движение, представляя его во Франции в качестве посла. После установления в 1924 дипломатических отношений между СССР и Францией потерял права посла, предоставлявшиеся ему де факто французским правительством. В 1924 возглавил Эмигрантский комитет, действовавший от имени эмигрантов из России во Франции. Член ряда эмигрантских профессиональных и культурно-просветительских организаций. Во время германской оккупации в апреле—сентябре 1941 находился в заключении.

Соч. : Л. Н. Толстой как общественный деятель. М., 1912; Власть и общественность на закате старой России (воспоминания современника). В 3 ч. Париж, 1936; Первая Государственная Дума: Воспоминания современника. 27 апреля — 8 июля 1906 года. Париж, 1939; Вторая Государственная Дума. Воспоминания современника. 20 февраля — 2 июня 1907 года. Париж, 1940; Речи судебные, думские и публичные лекции. 1904—1926. Париж, 1949; Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954; Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике 1880—1917 гг. М., 2006.

Лит. : Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. М., 1996; Б. А. Бахметьев — В. А. Маклаков. Переписка. 1919—1951 гг. В 3 т. М., 2001—2002; Дедков Н. И. Консервативный либерализм Василия Маклакова. М., 2005; «Совершенно лично и доверительно!»: «Права человека и империи»: В. А. Маклаков — М. А. Алданов. Переписка 1929—1957 гг. М., 2015. А. В. Шубин.