МАКЛАКОВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Маклаков, Николай Алексеевич (09[21].09.1871, Москва — 05.09.1918, Москва) — российский государственный деятель. Родился в семье врача. Брат В. А. Маклакова . В 1893 окончил историко-филологический факультет Московского университета. Служил в системе Министерства финансов. С 1902 — директор Тамбовского губернского попечительного комитета о тюрьмах, с 1906 — управляющий Полтавской казенной палатой. В 1909—1912 — исправляющий должность (исполняющий обязанности) Черниговского губернатора. Вмешивался в ход избирательной кампании 1912 в пользу монархических кандидатов. Камергер с 1909, действительный статский советник с 1911. В 1913—1915 — министр внутренних дел Российской империи. Выступал за подавление оппозиции, включая либеральную, прекращение политической деятельности земств и роспуск Государственной думы Российской империи. В 1915—1917 — член Государственного совета . В ноябре 1915 избран членом Совета монархических съездов. В ходе Февральской революции 1917 был арестован и помещен в Петропавловскую крепость. 11 октября 1917 переведен в больницу под охрану. В июне 1918 переведен в Москву. В связи с объявлением Красного террора расстрелян.

Лит. : Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государственной Думе. 1906—1917. Дневник и воспоминания. М., 2001; Гайда Ф. А. Власть и общественность в России: диалог о пути политического развития (1910—1917). М., 2016. А. В. Шубин.