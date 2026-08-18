МАКЛАКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
МАКЛАКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский государственный деятель, гофмейстер (1913 год).
Дворянин. Брат В.А. Маклакова.
Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1893 год).
Податной инспектор во Владимирской губернии (1894-1900 годы). Начальник отделения Тамбовской казённой палаты (1900-1906 годы). Управляющий Полтавской казённой палатой (1906-1909 годы). Губернатор Черниговской губернии (1909-1912 годы). Министр внутренних дел (1912-1915 годы).
Придерживался крайне консервативных взглядов. Пользовался особым доверием императора Николая II. Находился под влиянием князя В.П. Мещерского, в 1913 - начале 1914 годов постоянно посещал его политический салон. В связи с тем что работа многих общественных организаций носила оппозиционный характер, Маклаков запретил деятельность свыше 100 таких объединений (в том числе ВЭО в 1915 году), не дал разрешения на публичное празднование 50-летнего юбилея либеральной газеты «Русские ведомости» (1913 год), 100-летней годовщины со дня рождения Т.Г. Шевченко (1914 год), запретил съезд председателей земских управ (ноябрь 1914 года) и другое. В 1913 году подготовил проект закона о печати, фактически восстанавливавший предварительную цензуру (не получил поддержки в СМ). Под общим руководством Маклаков директором Департамента полиции В.Ф. Джунковским осуществлена реформа политической полиции. Широко применял практику чрезвычайного (в обход палат парламента) законодательства, сторонник ограничения законодательной функций Государственной думы.
После начала 1-й мировой войны Маклаков выступил за введение так называемого ликвидационного законодательства по отношению к землевладению подданных государств, находившихся в состоянии войны с Россией, а также российских подданных - выходцев из этих стран [по его докладу СМ принял 3 законопроекта по этому вопросу, утверждённых императором Николаем II 2(15) февраля 1915 года].
Увольнение Маклакова с поста министра внутренних дел было расценено как уступка Николая II либеральной общественности и военным кругам во главе с Верховным главнокомандующим великим князем Николаем Николаевичем (Маклаков препятствовал Ставке Верховного главнокомандующего контролировать деятельность оборонных предприятий). Член Государственного совета по назначению (1915-1917 годы), принадлежал к группе правых. На Совещании монархистов в Петрограде в ноября 1915 года избран в состав Совета монархических съездов. В конце 1916 - начале 1917 годов активно участвовал в деятельности кружка сенатора А.А. Римского-Корсакова, объединявшего правых государственных и общественных деятелей, участвовал в подготовке ряда записок на имя императора, председателя СМ и министра внутренних дел с предложениями по борьбе с революционным движением.
В письме Николаю II в декабре 1916 года Маклаков призвал его перейти к более жёсткому внутриполитическому курсу, отложить начало следующей сессии Государственной думы. В феврале 1917 года по поручению Николая II Маклаков готовил Манифест о досрочном роспуске Думы 4-го созыва с назначением новых выборов на ноябрь 1917 года.
В ходе Февральской революции 1917 года арестован, заключён в Петропавловскую крепость, дал подробные показания Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства; в октябре 1917 года переведён в психоневрологическую больницу, летом 1918 года - в Москву. Расстрелян по постановлению Московского ЧК сразу после принятия СНК постановления о «красном терроре».
Сочинения:
Из истории владимирского дворянства. Владимир, 1899.
Исторические источники:
Падение царского режима: Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. М.; Л., 1925-1927. Т. 3, 5, 7;
Джунковский В.Ф. Воспоминания: В 2 т. М., 1997-1998;
Глинка Я.В. Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906-1917. М., 2001;
Милюков П.Н. Воспоминания. М., 2001.
Автор статьи: М. А. Кривонос.