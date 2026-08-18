МАКЛАКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

МАКЛАКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский государственный дея­тель, гоф­мей­стер (1913 год).

Дво­ря­нин. Брат В.А. Мак­ла­ко­ва .

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Московского университета (1893 год).

По­дат­ной ин­спек­тор во Вла­ди­мир­ской губернии (1894-1900 годы). Начальник от­де­ле­ния Там­бов­ской ка­зён­ной па­ла­ты (1900-1906 годы). Управ­ляю­щий Пол­тав­ской ка­зён­ной па­ла­той (1906-1909 годы). Гу­бер­на­тор Чер­ни­гов­ской губернии (1909-1912 годы). Министр внутренних дел (1912-1915 годы).

При­дер­жи­вал­ся край­не кон­сер­ва­тив­ных взгля­дов. Поль­зо­вал­ся осо­бым до­ве­ри­ем императора Ни­ко­лая II. На­хо­дил­ся под влия­ни­ем князя В.П. Ме­щер­ско­го, в 1913 - начале 1914 годов по­сто­ян­но по­се­щал его по­ли­тический са­лон. В свя­зи с тем что рабо­та многих об­щественных ор­га­ни­за­ций но­си­ла оп­по­зиционный ха­рак­тер, Маклаков за­пре­тил дея­тель­ность свыше 100 та­ких объ­е­ди­не­ний (в том числе ВЭО в 1915 году), не дал раз­ре­ше­ния на пуб­лич­ное празд­но­ва­ние 50-лет­не­го юби­лея ли­бе­раль­ной газеты «Рус­ские ве­до­мо­сти» (1913 год), 100-лет­ней го­дов­щи­ны со дня ро­ж­де­ния Т.Г. Шев­чен­ко (1914 год), за­пре­тил съезд пред­се­да­те­лей зем­ских уп­рав (но­ябрь 1914 года) и другое. В 1913 году под­го­то­вил про­ект за­ко­на о пе­ча­ти, фак­ти­че­ски вос­ста­нав­ли­вав­ший пред­ва­рительную цен­зу­ру (не по­лу­чил под­держ­ки в СМ). Под об­щим ру­ко­вод­ст­вом Маклаков ди­рек­то­ром Департамента по­ли­ции В.Ф. Джун­ков­ским осу­ще­ст­в­ле­на ре­фор­ма по­ли­тической по­ли­ции. Ши­ро­ко при­ме­нял прак­ти­ку чрез­вы­чай­но­го (в об­ход па­лат пар­ла­мен­та) за­ко­но­да­тель­ст­ва, сто­рон­ник ог­ра­ни­че­ния за­ко­но­дательной функ­ций Государственной ду­мы.

По­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны Маклаков вы­сту­пил за вве­де­ние так называемого лик­ви­да­ци­он­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва по от­но­ше­нию к зем­ле­вла­де­нию под­дан­ных го­су­дарств, на­хо­див­ших­ся в со­стоя­нии вой­ны с Рос­си­ей, а так­же российских под­дан­ных - вы­ход­цев из этих стран [по его док­ла­ду СМ при­нял 3 за­ко­но­про­ек­та по это­му во­про­су, ут­вер­ждён­ных императором Ни­ко­ла­ем II 2(15) февраля 1915 года].

Уволь­не­ние Маклакова с по­ста министра внутренних дел бы­ло рас­це­не­но как ус­туп­ка Ни­ко­лая II ли­бе­раль­ной об­ще­ст­вен­но­сти и во­енным кру­гам во гла­ве с Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим великим князем Ни­ко­ла­ем Ни­ко­лае­ви­чем (Маклаков пре­пят­ст­во­вал Став­ке Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го кон­тро­ли­ро­вать дея­тель­ность обо­рон­ных пред­при­ятий). Член Государственного со­ве­та по на­зна­че­нию (1915-1917 годы), при­над­ле­жал к груп­пе пра­вых. На Со­ве­ща­нии мо­нар­хи­стов в Пет­ро­гра­де в но­ября 1915 года из­бран в со­став Со­ве­та мо­нар­хических съез­дов. В конце 1916 - начале 1917 годов ак­тив­но уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти круж­ка се­на­то­ра А.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, объ­е­ди­няв­ше­го пра­вых государственных и об­щественных дея­те­лей, уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке ря­да за­пи­сок на имя им­пе­ра­то­ра, пред­се­да­те­ля СМ и министра внутренних дел с пред­ло­же­ния­ми по борь­бе с ре­во­люционным дви­же­ни­ем.

В пись­ме Ни­ко­лаю II в декабре 1916 года Маклаков при­звал его пе­рей­ти к бо­лее жё­ст­ко­му внут­ри­по­ли­тическому кур­су, от­ло­жить на­ча­ло сле­дую­щей сес­сии Государственной ду­мы. В феврале 1917 года по по­ру­че­нию Ни­ко­лая II Маклаков го­то­вил Ма­ни­фест о дос­роч­ном рос­пус­ке Ду­мы 4-го со­зы­ва с на­зна­че­ни­ем но­вых вы­бо­ров на но­ябрь 1917 года.

В хо­де Февральской ре­во­лю­ции 1917 года аре­сто­ван, за­клю­чён в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость, дал под­роб­ные по­ка­за­ния Чрез­вы­чай­ной след­ст­вен­ной ко­мис­сии Временного пра­ви­тель­ст­ва; в октябре 1917 года пе­ре­ве­дён в пси­хо­нев­ро­ло­гическую боль­ни­цу, ле­том 1918 года - в Мо­ск­ву. Рас­стре­лян по по­ста­нов­ле­нию Московского ЧК сра­зу по­сле при­ня­тия СНК по­ста­нов­ле­ния о «крас­ном тер­ро­ре».

Сочинения:

Из ис­то­рии вла­ди­мир­ско­го дво­рян­ст­ва. Вла­ди­мир, 1899.

Исторические ис­точники:

Па­де­ние цар­ско­го ре­жи­ма: Сте­но­гра­фи­че­ские от­че­ты до­про­сов и по­ка­за­ний, дан­ных в 1917 г. в Чрез­вы­чай­ной след­ст­вен­ной ко­мис­сии Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва. М.; Л., 1925-1927. Т. 3, 5, 7;

Джун­ков­ский В.Ф. Вос­по­ми­на­ния: В 2 т. М., 1997-1998;

Глин­ка Я.В. Один­на­дцать лет в Го­су­дар­ст­вен­ной ду­ме. 1906-1917. М., 2001;

Ми­лю­ков П.Н. Вос­по­ми­на­ния. М., 2001.

Автор статьи: М. А. Кри­во­нос.